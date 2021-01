Optimismus siegt auch in Krisenzeiten

Planspiel Börse: Die Kaufmännische Schule Tauberbischofsheim sicherte sich den ersten Platz in der Kategorie „Depotgesamtwertung“. Die Realschule Boxberg überzeugt durch nachhaltige Anlagen

Main-Tauber-Kreis. Das Planspiel Börse der Sparkasse Tauberfranken findet traditionell im vierten Quartal des Jahres statt. Auch Corona konnte diese Konstante im Schul- und Sparkassenkalender nicht ausbremsen: 93 746 Teilnehmende aus Deutschland, Europa, ja sogar Südamerika, Armenien, Vietnam und Singapur haben sich in dieser Spielrunde für Europas größtes Online-Börsenlernspiel registriert.

Elf Wochen galt es dann die Kursentwicklungen an verschiedenen Börsen zu beobachten, Wirtschaftsnachrichten zu studieren, das Für und Wider abzuwägen, um so die aussichtsreichsten Transaktionen für das eigene Depot auszuwählen. Der harte Kampf um die amerikanische Präsidentschaft, das Dauerthema Brexit und auch der zweite Lockdown konnten dem Optimismus an der Börse nicht die Luft nach oben nehmen. Am 9. Dezember 2020 ging nun die 38. Spielrunde zu Ende. Im Geschäftsgebiet der Sparkasse Tauberfranken beteiligten sich knapp 300 Teilnehmer und haben rund 3000 Aufträge getätigt.

Simulierter Wertpapierhandel

Beim Planspiel Börse handelt es sich um ein onlinebasiertes Lernspiel, an dem Schülerinnen und Schüler aus dem gesamten Geschäftsgebiet der Sparkasse Tauberfranken mitmachen können. Alle Teilnehmenden erhalten ein Depot mit einem virtuellen Startkapital, das es durch Käufe und Verkäufe von konventionellen und nachhaltigen Wertpapieren zu steigern gilt. Ziel des Planspiels Börse ist es, die Teilnehmenden auch im Hinblick auf die persönliche Finanzplanung mit den Kapitalmärkten und dem aktuellen Wirtschaftsgeschehen vertraut zu machen.

Davon profitierten auch die Siegerteams im Schülerwettbewerb im Geschäftsgebiet der Sparkasse tauberfranken. In der Depotgesamtwertung steigerte das Team Ronaldo der Kaufmännische Schule Tauberbischofsheim sein Startkapital von 50 000 Euro auf 60 035 Euro. In der Nachhaltigkeitsbewertung werden speziell die Erträge mit nachhaltig eingestuften Wertpapieren ausgewertet. Hier erwirtschaftete das Team Dönerteller der Realschule Boxberg den höchsten Nachhaltigkeitsertrag mit 4431 Euro.

„Spannendes Finanzthema“

Peter Vogel, Vorsitzender des Vorstands der Sparkasse Tauberfranken, ist von den Ergebnissen der Siegerteams begeistert: „Wir waren hocherfreut, dass trotz oder wegen Corona so viele Teilnehmende in dieser Spielrunde am Planspiel Börse mitgemacht haben.“ Dies zeige, dass das Interesse an gut aufbereiteten Finanzthemen groß und die Vermittlung finanzieller Bildung wichtig sei. „Als Sparkasse Tauberfranken ist es uns ein zentrales Anliegen, gerade die finanzielle Bildung der (jungen) Menschen in unserem Geschäftsgebiet zu fördern, damit diese in die Lage versetzt werden, in Zukunft persönliche Finanzentscheidungen fundiert treffen zu können“, meinte Vogel abschließend.

Für die erstplatzierten drei Teams in der Depotgesamt- und Nachhaltigkeitswertung gab es bei der Sparkasse Tauberfranken Preise im Gesamtwert von 1500 Euro zu gewinnen.

Sieger und Platzierte

Die Ergebnisse im Schülerwettbewerb, Depotgesamtwertung, der Sparkasse Tauberfranken:

1. Depotgesamtwert: 60 035, Euro, Spielgruppe Ronaldo, Kaufmännische Berufsschule Tauberbischofsheim; 2. Depotgesamtwert: 55 550 Euro; Spielgruppe Gartenschlauchmechaniker, Deutschorden-Gymnasium Bad Mergentheim; 3. 53 341,42 Euro; Spielgruppe: Börsenleute 2020, Deutschorden-Gymnasium Bad Mergentheim.

Die Ergebnisse im Schülerwettbewerb, Nachhaltigkeitsbewertung, der Sparkasse Tauberfranken: 1. Nachhaltigkeitsertrag: 4431 Euro, Spielgruppe Dönerteller, Realschule Boxberg; 2. Nachhaltigkeitsertrag: 3594, Spielgruppe Obamium, Gewerbliche Schule Bad Mergentheim; 3. Nachhaltigkeitsertrag: 3371 Euro, Spielgruppe Die Aktienjägermeister; Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium Wertheim

Das Planspiel Börse wird von den Sparkassen seit 1983 in Deutschland und seit 1999 europaweit durchgeführt. Das virtuelle Spiel richtet sich an Schüler ab Klasse 9 und soll ihnen das Geschehen an der Börse näherbringen.

