Opel flog 30 Meter durch die Luft

Tauberbischofsheim.Deutlich schlimmer hätte am Freitagmittag ein Verkehrsunfall in Tauberbischofsheim ausgehen können. Der 30-jährige Fahrer eines Opels war auf der Taubertalstraße von Werbach kommend in Fahrtrichtung Tauberbischofsheim unterwegs.

Am Ortsausgang Impfingen kam der Mann mit seinem Auto aus bislang unbekannten Gründen rechts von der Fahrbahn ab und schanzte über die beginnende Leitplanke circa 30 Meter durch die Luft.

Fahrer blieb unverletzt

Der Pkw kam rechts neben der Fahrbahn auf dem Boden auf und prallte gegen eine Böschung. Der Mann blieb unverletzt. Die Beamten stellten im Rahmen der Unfallaufnahme fest, dass der 30-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. An seinem Fahrzeug entstand Sachschaden von knapp 4000 Euro.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 08.10.2019