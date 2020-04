Ohne Führerschein, aber mit Alkohol

Tauberbischofsheim.Eine Streife des Tauberbischofsheimer Polizeireviers bemerkte am Mittwochnachmittag, gegen 14.45 Uhr, einen polizeibekannten Mann am Steuer eines Fahrzeuges.

Da die Beamten wussten, dass dieser nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, sollte er kontrolliert werden. Als die Streife wendete, ergriff der ertappte Fahrer die Flucht. Er überfuhr eine rote Ampel, fuhr in der Schmiederstraße links an einer Verkehrsinsel vorbei, um verkehrsbedingt wartende Fahrzeuge zu überholen, und flüchtete weiter in die Blumenstraße.

Dort wurde er von den Polizisten schließlich gestellt. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Der Mann musste im Krankenhaus eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.

Neben dem Fahren ohne Fahrerlaubnis kommt nun auch noch eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr auf ihn zu.

Seine Fahrzeugschlüssel wurden durch die Beamten in Verwahrung genommen. pol

