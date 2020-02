Offene Beratungen

Tauberbischofsheim.Das Welcome Center Heilbronn-Franken unterstützt internationale Fachkräfte rund um das Thema Arbeiten und Leben in Deutschland und bietet Unternehmen Unterstützung an, die diese Fachkräfte einstellen möchten. Das Welcome Center Heilbronn-Franken informiert über die Themen Arbeitsplatzsuche, Bewerbungen schreiben, Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse, aufenthaltsrechtliche Fragen oder Spracherwerb und übernimmt die Schnittstellenfunktion zu Institutionen und Behörden in der Region. Weiter wird Hilfestellung bei der Orientierung bezüglich alltäglicher Fragen rund um die Themen Leben, Arbeiten und Bildung gegeben. Der nächste Beratungstermin ist am Mittwoch, 4. März, von 9.30 bis 12.30 Uhr im Landratsamt in Tauberbischofsheim, Haus II, Schmiederstraße 21, Raum 214. Der Beratungstermin in Wertheim findet ebenfalls am Mittwoch, 4. März, von 13.30 bis 15.30 Uhr im Rathaus Wertheim, Mühlenstraße 26, Raum 206, statt.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 28.02.2020