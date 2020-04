Ökologisch von großer Bedeutung

Erleben Streuobstwiesen im Ländle – und damit auch in der Region – eine Art Renaissance? Die Nachfrage nach finanzieller Förderung durch Land und Kreis erfreut sich großer Beliebtheit.

Main-Tauber-Kreis/Stuttgart. In Baden-Württemberg gibt es die größten zusammenhängenden Streuobstbestände Europas. Ihre Biodiversität wird als enorm eingestuft. Sie bieten Lebensraum für 5000 Tier- und Pflanzenarten sowie ungefähr 3000 unterschiedliche Obstsorten.

Beeindruckende Vielfalt

Mehr noch – Streuobstwiesen sind nicht nur in ökologischer Hinsicht von großer Bedeutung. Sie leisten darüber hinaus einen wichtigen Beitrag zu einer gesunden Ernährung der Bevölkerung. Aus Streuobst lasse sich, so wird immer wieder mal betont, eine beeindruckende Vielfalt an Fruchtsäften, Mischgetränken und anderen Produkten herstellen, die die Landschaft kulinarisch erlebbar machten.

Der gemeinnützige Verein Hochstamm Deutschland setzt sich seit geraumer Zeit dafür ein, den Streuobstanbau auf die Unesco-Liste als immaterielles Kulturerbe zu setzen. Die geschieht auch vor dem Hintergrund, dass die Bestände in Baden-Württemberg innerhalb einer Dekade um rund 20 Prozent zurückgegangen seien, so eine Erhebung des Vereins.

„Die aktuellen Zahlen sind alarmierend, aber auch ein Weckruf, uns noch intensiver mit dem Erhalt und der Weiterentwicklung von Streuobst zu beschäftigen“, so die Vorsitzende Martina Hörmann. „Die Anerkennung als immaterielles Kulturerbe trägt dazu bei, jahrhundertealtes Wissen zu bewahren. Streuobstfreunde von Nord bis Süd pflegen, erhalten und bewahren diesen wunderschönen Lebensraum.“

Über den bundesweiten Antrag, der Ende letzten Jahres beim Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst in Baden-Württemberg eingereicht wurde, entscheidet im Übrigen im April ein Expertenkomitee aus dem Land. Ohnehin ist es das Bestreben des Landes, die Streuobstbestände zu erhalten und deren Pflege zu unterstützen. Daher verlängert das Ministerium für Landwirtschaft die seitherige fünfjährige Förderperiode für die Landesmaßnahme Baumschnitt-Streuobst zur Unterstützung der Baumbewirtschafter um zunächst weitere fünf Jahre. „Sammelanträge können ab sofort bei den jeweils zuständigen Regierungspräsidien eingereicht werden“, sagt der zuständige Minister Peter Hauk.

Das Land setze damit ein wichtiges Zeichen zum Erhalt dieser für Baden-Württemberg wichtigen Kulturlandschaft. Vitale Bäume gäbe es nur, wenn sie entsprechende Pflege erfahren. Durch die Förderung honoriere das Land den Einsatz der Menschen, die die Bäume fachgerecht schneiden. Die Förderung stehe noch unter Vorbehalt der EU-rechtlichen Genehmigung. Das Land sei aber zuversichtlich, dass sie ab der Schnittsaison 2020/21 greife.

Große Resonanz

„Die Resonanz der derzeit laufenden Maßnahmen ist groß. Beinahe 8000 Akteure beteiligen sich und pflegen etwa 400 000 Streuobstbäume. Mit Blick auf die Umsetzung des Eckpunktepapiers zum Schutz der Insekten führt das Land seine Anstrengungen um den Streuobsterhalt fort und verfolgt diesen Ansatz weiter. In den Staatshaushaltsplan 2020/21 wurden jährlich 3,3 Millionen Euro für die Streuobstförderung eingestellt“, sagte Peter Hauk.

Somit könne der Schnitt pro Baum voraussichtlich weiterhin zweimalig in fünf Jahren mit je 15 Euro gefördert werden. Die Kommunen können diesen Fördersatz um bis zu zehn Euro je Baumschnitt erhöhen.

Flexibler gestaltet

„Wir haben das Förderprogramm flexibler gestaltet, besonders wird auf die Vorlage eines Schnittkonzepts verzichtet, und wir sind überzeugt, dass das Programm weiter wie bisher rege angenommen und im Pflegezustand unserer Streuobstbestände Wirkung zeigen wird“, betonte der Minister. Sammelantragsteller können Gruppen von Privatpersonen, Vereine oder Verbände, obstverarbeitende Betriebe sowie Kommunen sein.

Und auch im Main-Tauber-Kreis tue sich in dieser Hinsicht sehr viel, wie der Kreisfachwart Obst, Garten und Landschaft beim Landwirtschaftsamt, Harald Lurz, im Gespräch mit den Fränkischen Nachrichten betont. Trotz des Rückgangs in den vergangenen Jahren hätten Streuobstwiesen für die Region einen extrem hohen Stellenwert. Nicht nur, dass sie Garant seien für eine große Artenvielfalt in Fauna und Flora und ihre Erzeugnisse ein wesentlicher Bestandteil des regionalen Angebots für die Ernährung der Gesellschaft darstellten – „sie sind auch nicht mehr wegzudenken aus unserer Kulturlandschaft“. Streuobstwiesen hätten darüber hinaus einen hohen Stellenwert für die Außendarstellung der gesamten Gegend auf touristischem Sektor, da sie in gewisser Weise zu einer Attraktivitätssteigerung beitrügen.

Unterstützung verlängert

Zumindest in der Region gebe es zwischenzeitlich beim Streuobstwiesenanbau wieder einen leichten Trend in die andere Richtung. Sie erfreuten sich großer Beliebtheit. Dies sei einerseits an den steigenden Anmeldungszahlen bei diversen Schnittkursen zu erkennen, andererseits seien auch die Fördergelder des Kreises für den Anbau von Bäumen stark nachgefragt, „weswegen diese Unterstützung verlängert wird“, wie auch Harald Lurz wissen lässt. Seit 2014 seien im Kreis auf diese Art und Weise schon mehrere Hundert Bäume, die gesetzt worden seien, finanziell gefördert worden. Für den Kreisfachwart ein hervorragendes Beispiel für Nachhaltigkeit und Wertschöpfung, die in der Region bleibe. Er betont in diesem Zusammenhang zudem den Mehrwert; „der Stellenwert für eigenes Obst und damit eigenen Saft hat deutlich zugenommen“. Solch eine Entwicklung fördere darüber hinaus Artenschutz und -vielfalt und wirke sich förderlich für das Klima aus.

Freude über jeden Antrag

Harald Lurz freut sich über jeden Antrag, der bei ihm eingeht zur Vergrößerung des Streuobstbestandes, zumal er auch Landrat Reinhard Frank hinter seinen Aktivitäten weiß. Er ermuntert ausdrücklich dazu, in dieser Hinsicht nicht nachzulassen, sondern auch künftig eifrig dranzubleiben.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 08.04.2020