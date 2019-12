Öffnungszeiten über die Feiertage

Tauberbischofsheim.Die Agentur für Arbeit und das Jobcenter im Main-Tauber-Kreis sind an Weihnachten (24. bis 26. Dezember) und an Silvester (31. Dezember) geschlossen. Persönliche Arbeitslosmeldungen sollten vor den Feiertagen erfolgen. Sie können jedoch auch ohne rechtliche Nachteile nachgeholt werden, wenn die Meldung am nächsten Tag, an dem die Geschäftsstellen dienstbereit sind, erfolgt. Dies ist für die Agentur für Arbeit in Tauberbischofsheim der 27. Dezember. Für die Agenturen für Arbeit in Bad Mergentheim und in Wertheim der 30. Dezember.

Das Jobcenter Main-Tauber ist an allen Standorten am 27. und 30. Dezember geöffnet.

Ab 2. Januar sind die Geschäftsstellen wieder wie gewohnt geöffnet.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 24.12.2019