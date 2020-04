Notfallbetten statt Bühnenelemente

„Effiziente Lösungen in Corona-Krisenzeiten“ lautet ein brandaktuelles Motto der Mott Mobile Systeme am Dittwarer Bahnhof.

Tauberbischofsheim. Das Unternehmen mit rund 50 Mitarbeitern gehört weltweit zu den führenden Herstellern im Bereich mobiler Bühnenelemente. Seit 1970 verlassen robuste und qualitativ besonders hochwertige Bühnenelemente und Tribünen nebst Zubehör das Werk in dem Tauberbischofsheimer Ortsteil. Dazu zählen Konstruktionen und vielseitige Einsatzmöglichkeiten mobiler Podeste, Tribünen, Bühnen und Laufstege, die zum professionellen Gelingen eines Konzertes, einer Show oder anderen Veranstaltung beitragen.

Aufgrund der Corona-Krise hat die Firma Mott Mobile Systeme, die heuer ihr 100-Jahr-Jubiläum begehen kann, ad hoc drei Produktgruppen entwickelt, um den außergewöhnlichen Anforderungen und entsprechenden Nachfragen gerecht werden zu können. Dabei handelt es sich um ein Notfall-Bett, um ein Spuckschutz-System sowie um Hygiene-Wand-Lösungen und Raumteiler.

„Außergewöhnliche Situationen erfordern besondere Lösungen. Diese Herausforderung nehmen wir gerne an“, berichtete Geschäftsführer Jürgen Junker bei einer Präsentation der Produkte sowie einer Betriebsbesichtigung mit MdB Nina Warken (CDU) und der Tauberbischofsheimer Bürgermeisterin Anette Schmidt.

Das Notfallbett sei auf Anfrage eines Großhändlers kreiert worden und könne überall dort kurzfristig eingesetzt werden, wo es gegebenenfalls gebraucht werde. Ausgangsbasis für dieses Modell sind Bauteile der bereits vorhandenen Mott-Serie „Praktikus“. Dabei handelt es sich ursprünglich um ein Podest mit einer hohen Stabilität und Belastbarkeit, das sich schnell einschließlich Platte, Füße mit Rollen und optional mit Matratze zum Notbett für Gesundheitseinrichtungen umrüsten lässt. Das Notbett hat die Maße 100 auf 200 Zentimeter und ist höhenverstellbar sowie stapelbar. Die Größe passt für alle handelsüblichen Matratzen. Es kann in drei Varianten mit zwei unterschiedlichen Maximalbelastbarkeiten geliefert werden. Der Belag ist wasserabweisend, einfach zu reinigen und zu desinfizieren. Durch seine Eigenschaften zeichnet sich das Notfallbett insgesamt durch seine Multifunktionalität und flexiblen Einsatzmöglichkeiten aus.

Der Schutz vor Übertragung von Bakterien und Viren vor allem durch Tröpfcheninfektion ist seit der Corona-Krise ein geradezu allgegenwärtiges Thema. Mott präsentiert hierzu den Spuckschutz „Flexikus“ im Baukastensystem ebenfalls im Wesentlichen auf Basis von Bauteilen, die das Unternehmen ursprünglich für Bühnenelemente oder Ähnlichem gefertigt und bereits auf Lager hat.

Auf Basis des grundlegenden Systems kann ein Spuckschutz in individuellen Maßen und Wunschfarbe sowie mit oder ohne transparenter Kunststoffscheibe als auch optional mit Scheibe oder Folie angefertigt werden. Der Mott-Spuckschutz muss nirgendwo fest montiert, sondern kann freistehend aufgestellt werden. Zudem lässt er sich anpassungsfähig je nach Bedarf unter anderem zu einer Werbe- oder zur Pinnwand mit Magnettafel umbauen.

Bei den „Spuckschutz“-Lösungen sei ein weiterer Ansatzpunkt, dass eine vorhandene Scheibe aus einer bisherigen „provisorischen“ Lösung auch in dem Mott-Gestell verwendet werden könne, erklärte Junker.

Gleichfalls dem Schutz vor Viren und Bakterien dient eine rollbare und freistehende Hygieneschutzwand mit den Maßen 195 auf 195 Zentimeter, die sich zum Beispiel als flexibler Raumteiler einsetzen lässt. Darüber hinaus kann sie unter anderem zum Sichtschutz oder zur fahrbaren Garderobe umgebaut als auch individuell bedruckt werden.

„Mit unseren Lösungsansätzen bieten wir unsere Unterstützung nicht nur Krankenhäusern und Pflegeinstitutionen in Deutschland an, sondern auch in Praxen, Büros, Geschäften, Tankstellen, Warte- und Versammlungsräumen, Schulen, Universitäten, Werkstätten, im Servicebereich und auf anderen Gebieten können unsere Lösungen zum Gesundheitsschutz der Menschen beitragen“, hob Junker hervor. „Durch unseren relativ hohen Warenbestand können wir diese Produkte nicht nur sehr anpassungsfähig konfigurieren, sondern sind auch in der Lage, flexibel und kurzfristig liefern zu können“. Dies gelte durch das globale Vertriebsnetz des Unternehmens ebenso für europa- oder weltweite Nachfragen und Bedarfe.

„Ich finde diese von der Firma Mott für den Hygieneschutz gefertigten Fabrikate sehr spannend, da der Bedarf an entsprechenden Ausstattungen enorm hoch ist“, betonte Nina Warken. Hier beweise sich beispielhaft die Stärke mittelständischer Unternehmen. Zugleich biete sich Firmen durch neue Innovationen eine Chance in Krisenzeiten. „Die Bundesregierung ist über Unternehmen froh, die sich innovativ und flexibel mit solchen Thematiken auseinandersetzen. Wir suchen Möglichkeiten, um das Leben möglichst bald wieder hochfahren zu können“, unterstrich die Tauberbischofsheimer CDU-Bundestagsabgeordnete.

„Wir müssen unsere Mitarbeiter schützen und uns irgendwann allmählich wieder mehr öffnen, so dass diese Spuckschutzlösungen auch sehr geeignete Hygieneschutzmaßnahmen zum Beispiel in der Stadtverwaltung und anderen städtischen Einrichtungen sein könnten“, äußerte sich Anette Schmidt ebenfalls äußerst interessiert. Besonders erfreut zeigte sich die Bürgermeisterin darüber, dass ein im Gebiet der Kreisstadt ansässiges Unternehmen diese Spezialprodukte ausgeklügelt habe und offeriere.

