Notbetreuung ab 27. April erweitert

Tauberbischofsheim.Die Notbetreuung der Kindergarten- und Grundschulkinder sowie der fünften und sechsten Klassen wird ab Montag, 27. April, erweitert. Betreut werden können Gruppen bis etwa zur halben Gruppen- beziehungsweise Klassenstärke in allen Schulen und Kitas in Tauberbischofsheim. Hinzu kommen die Schüler der siebten Klassen, für die jetzt auch eine Betreuung angeboten wird.

Eltern, die an ihrem Arbeitsplatz unabkömmlich sind, erfahren die geänderten Bedingungen für die Berechtigung unter www.tauberbischofsheim.de in einem Brief an die Eltern, der auch über die Leitungen der Schulen und Kitas verschickt wird. Auf der Homepage der Stadt finden Eltern auch ein Formular, das dazu von Ihnen und dem Arbeitgeber auszufüllen ist.

Schulbetrieb für Abschlussklassen

Ab dem 4. Mai beginnt für die Abschlussklassen und die Klassen, die im nächsten Jahr ihren Abschluss machen werden, wieder der Schulbetrieb. Die Umsetzung der erforderlichen Hygienemaßnahmen wird bis dahin in Zusammenarbeit mit den Schulleitern erfolgen. In einem zweiten Schritt sollen dann zwischen dem 11. und 25. Mai die Kinder der vierten Klassen wieder in die Schulen gehen. Über den genauen Zeitpunkt und die Umsetzung werden die Eltern im Mai informiert. Für alle anderen Klassen ist ein Wiederbeginn des Unterrichts noch nicht geplant, so dass noch eine Weile zuhause gelernt werden muss.

