Nochmalige Auszählung vor Tagung des Kreisparteigerichts

Der CDU-Stadtverband weist alle Vorwürfe zurück. © CDU-Deutschland

Tauberbischofsheim.Erst am Montag, so der CDU-Kreisvorsitzende Professor Dr. Wolfgang Reinhart, sei das Schreiben zur Anfechtung der Delegiertenwahl vom Kreisparteigericht in Stuttgart beim Tauberbischofsheimer CDU-Stadtverband eingetroffen. Dieses nicht öffentlich tagende Gericht ist nun Herr des Verfahrens, das vier CDU-Mitglieder in Gang gebracht haben (wir berichteten). Sie begründen in dem sechsseitigen

...