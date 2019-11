Noch ist nichts entschieden

Tauberbischofsheim.Der Rückkampf des Turngau-Cups findet am Samstag, 16. November, in der Turnhalle am Wört in Tauberbischofsheim statt. Bereits vor drei Wochen bewiesen die Turnerinnen ihr Können und sammelten reichlich Punkte.

Im ersten Durchgang startet um 8.45 Uhr das Einturnen, um 9.30 Uhr der Wettkampf. Im zweiten Durchgang beginnt das Einturnen um 11.30, der Wettkampf um 12 Uhr.

In der A-Liga befindet sich momentan der TSV Tauberbischofsheim auf dem ersten Platz, vor dem TV Mosbach. In der B-Liga turnte sich beim Vorkampf ebenfalls der TSV Tauberbischofsheim an die Spitze, gefolgt vom TV Königshofen und der Spvgg. Neckarelz. In der C-Liga belegt der TV Königshofen die Plätze eins und zwei.

In der D-Liga steht momentan die Spvgg. Neckarelz an der Spitze, vor Tauberbischofsheim und Königshofen. In der E-Liga liegt die Spvgg. Neckarelz auf dem Spitzenplatz, gefolgt von Tauberbischofsheim und dem SV Neunkirchen.

Zuschauer sind am Samstag in der Turnhalle am Wört willkommen. Der Eintritt ist frei und für Kaffee und Kuchen ist gesorgt.

