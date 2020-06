„Night of light“ auch in Tauberbischofsheim

Tauberbischofsheim.Mit Einbruch der Dunkelheit fand am Montag, 22. Juni, deutschlandweit eine Lichtinszenierung statt, bei der die, durch die Corona-Pandemie betroffenen Unternehmen oder städtische Gebäude in rotes Licht getaucht wurden. Die Farbe Rot stand dabei einerseits für die Leidenschaft für den Beruf der Veranstaltungstechnik und zum Anderen, um auf die dramatische Lage der Veranstaltungsbranche aufmerksam zu machen. Die Stadt Tauberbischofsheim beteiligte sich an der Unternehmung und bot ihre Flächen gerne an, um diese Botschaft zu transportieren. Die Lichtinszenierung wurde durch die Firma thoma event concept organisiert und durchgeführt. Bild: Fabian Loos

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 27.06.2020