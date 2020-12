„Nichts unversucht lassen“

Gute Freunde werden Frau von Brandenstein und ich in diesem Leben sicher nicht mehr, was mich nicht sonderlich belastet. Es liegt daran, dass sie entweder Fakten bewusst falsch darstellt oder einfach nicht richtig zuhört.

Richtig ist, dass Frau Cyppel erklärte, dass die Medizin weiblicher geworden sei und es zukünftig immer schwieriger werde, Ärzte zu finden, die sich in eigener Praxis niederlassen möchten. Viele Absolventen würden eine angestellte Tätigkeit bevorzugen und insbesondere Frauen gerne ihren Beruf in Teilzeittätigkeit ausüben.

Nicht Frau Cyppel brachte daraufhin den Numerus Clausus ins Gespräch, sondern ich. Ich stellte diesbezüglich die konkrete Frage, ob dieser Numerus Clausus dafür verantwortlich sein könnte, dass die Männer in den Arztberufen zurückgedrängt wurden, denn bei den Zahnärzten ist die gleiche Entwicklung zu verzeichnen. Und ob diese hohe Hürde eventuell gesenkt werden sollte, um wieder mehr männliche Ärzte gewinnen zu können. Diese seien in der Regel risikofreudiger und eher bereit, eine selbstständige Tätigkeit aufzunehmen und damit unsere altbewährten Strukturen einer flächendeckenden allgemeinmedizinischen (und zahnärztlichen) Versorgung besonders im ländlichen Raum sicherzustellen.

Frau Cyppel bestätigte meine Vermutung. Frau von Brandenstein sollte zumindest wissen, dass die AfD jede Form von Quoten ablehnt und es deshalb mit uns weder eine Frauen- noch eine Männerquote geben wird.

Sich ohne ideologische Scheuklappen Gedanken darüber zu machen, wie wir die Landarztpraxen auch zukünftig erhalten können, ist Anhängern von Grünen und Linken schlichtweg unmöglich. Dabei könnte man die Wünsche beider Geschlechter ganz leicht unter einen Hut bringen: männliche Kollegen übernehmen zum Beispiel in selbstständiger Tätigkeit eine eigene Praxis und stellen zur Unterstützung eine weibliche Kollegin in Teilzeit an. Sehr irritierend fand ich die Aussage der Redakteurin: „Nur kommt Frauen irgendwann die Reproduktion in die Quere. Und dann schnappt sie zu, die Kinderfalle.“

Liebe Frau von Brandenstein, Kinder kommen nicht in die Quere, Kinder sind das größte Glück und die Erfüllung einer jeden Liebesbeziehung zwischen Mann und Frau. Sie sind Lebensinhalt und Freude zugleich.

Deshalb habe auch ich in meiner 41-jährigen beruflichen Tätigkeit als Zahnärztin mehrere Jahre nur vormittags gearbeitet, um meinem Kind die Zuwendung zu geben, die es brauchte. Ich musste „beruflich nicht zurückstecken“ sondern ich habe diese Zeit als Mutter genossen. Und kein Geld der Welt oder irgendeine „Karriere“ kann diese wertvolle und viel zu kurze Zeit aufwiegen.

Einig bin ich mit Frau von Brandenstein wieder darin, dass Ärzte notwendig sind, die „fachlich qualifiziert und persönlich Menschen zugeneigt sind. Der Notenschnitt im Abiturzeugnis sollte da für beiderlei Geschlecht eine geringere Rolle spielen.“ Also bitte: starten wir den Versuch und senken den Numerus Clausus. Mal schauen, ob diese Idee erfolgreich sein kann.

Wir sollten jedenfalls nichts unversucht lassen, damit die Bürger des Main-Tauber-Kreises nicht in einigen Jahren vor für immer geschlossenen Praxistüren stehen.

