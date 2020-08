Nicht ganz geglückte Herangehensweise

Tauberbischofsheim.In unserer Serie „Nachgeschaut in Büscheme“ fällt der Blick dieses Mal auf die untere Fußgängerzone. Im mittleren Teil der unteren Hauptstraße kann man insbesondere bei der in Blickrichtung zum Marktplatz linken Häuserfront auch heute noch eine Vielzahl wunderbarer Fachwerkbauten erkennen. Teilweise inzwischen liebevoll renoviert, teilweise in einem optisch erbärmlichen Zustand, könnte sich dieser Teil des Straßenabschnitts bei entsprechend behutsamer Herangehensweise und mit dem erforderlichen Kapital zu einem wahren Schmuckstück entwickeln. Die in Blickrichtung rechte Seite des Straßenzugs bietet keine adäquate Qualität in der Bausubstanz, zu viel wurde hier über die Jahrzehnte verändert. Hier stehen sozusagen historische Bauten modernen Häusern gegenüber und erzeugen einen Gegensatz. bege

