Neues Gebetsheft liegt in Kirchen aus

Tauberbischofsheim.„Ich trag dich durch die schweren Zeiten“, so ist das Gebetsheft überschrieben, das ab Sonntag, 31. Januar, in den Kirchen der Seelsorgeeinheit ausliegt. Über viele Jahre waren die letzten Tage des Januars für die ewige Anbetung in den Gemeinden reserviert. Früher gab es das ganze Jahr über festgelegte Tage der „Ewigen Anbetung“ in allen Kirchen der Erzdiözese Freiburg. Der Liturgieausschuss der Seelsorgeeinheit Tauberbischofsheim hat im vergangenen Jahr unter dem Motto „Zeit für Gott“ einen neuen Weg beschritten. Nachdem die Aktion bei den Gemeindemitgliedern gut ankam, will man auch in diesem Jahr nicht darauf verzichten. „Ich trag dich durch die schweren Zeiten“ – mit dieser trostvollen Zusage können die Gottesdienstbesucher ihre persönlichen Anliegen vor Gott tragen. In jeder Gemeinde wird ein schwerer, unbehauener Stein die Belastungen der Pandemie symbolisieren und zum Gebet einladen. Mit dem Vorabendgottesdienst und einer anschließenden Gebetszeit (zirka 30 Minuten) wird in St. Martin im Vorabendgottesdienst (18.30 Uhr) die diesjährige „Zeit für Gott“ eröffnet. In den anderen Gemeinden finden an diesem Wochenende die Gottesdienste am Sonntagmorgen um 9 Uhr statt.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 29.01.2021