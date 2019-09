Neues Angebot für Vier- bis Siebenjährige

Tauberbischofsheim.„Judo spielend erlernen“, unter diesem Motto startet die Judo-Abteilung des TSV Tauberbischofsheim eine neue Kindergruppe für Vier- bis Siebenjährige in Anlehnung an das Konzept des Deutschen Judo-Bundes für diese Altersklasse. Beginn ist am Freitag, 20. September, um 17 Uhr in der Aula/Turnhalle der Kaufmännischen Berufsschule, Dr. Ulrichstr. 1, in Tauberbischofsheim.

Das Training wendet sich an die Vier- bis Siebenjährigen, um Kindern früh die im „Spaßkampf“ zu machenden positiven Erfahrungen körperlicher, emotionaler und sozialer Arbeit zu bringen. Neben diesen Erfahrungen werden zunächst Übungen wie Rollen um alle Achsen, Krabbeln und Klettern, Hüpfen und Gleichgewicht halten sowie Laufen und Balancieren erlernt.

Danach kommt das kooperierende Bewegen mit verschiedenen Partnern wie gemeinsames Rollen, gemeinsames Bewegen im Stand sowie sich gemeinsam im Rhythmus bewegen. In der dritten Kategorie sind Kämpfe um einen Gegenstand, Zieh- und Schiebekämpfe, Kämpfen um eine Körperposition und um das Gleichgewicht vorgesehen. jotef

