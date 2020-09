Neuer Secondhand-Laden

Tauberbischofsheim.Seit einigen Tagen ist die Stadt Tauberbischofsheim um ein Schmuckstück reicher. Der Tierschutzverein Tauberbischofsheim hat nämlich in der Hauptstraße 20 einen Secondhand-Laden für den guten Zweck eröffnet. Alle Beschäftigten arbeiten ehrenamtlich und setzen sich so für das Wohl der Tiere ein.

Der bisherige Flohmarkt des Vereins am Marktplatz 5 wurde geschlossen. Seit 2008 nahm man dort Sachspenden an und verkaufte sie zu günstigen Preisen an interessierte Kunden. Der Gewinn aus den Einnahmen wurde zu 100 Prozent für kranke und herrenlose Tiere verwendet. Die Bevölkerung nahm diesen Laden dankbar an, und der Verein hatte nun endlich ein Gesicht. Es gab jetzt einen Platz und Personen, an die man sich direkt wenden konnte. Viele Probleme mit Haustieren wurden besprochen, auch Tiere vermittelt, sogar Tiere abgegeben. Im Lauf der Jahre entwickelte sich eine Stammkundschaft, die immer größer wurde.

Nachdem der Laden am Marktplatz 5 keine Heizmöglichkeit hatte, suchte man Räume, die beheizbar sind. In der Hauptstraße 20 fand der Vorstand das geeignete Geschäft und ließ daraus ein Schatzkästchen entstehen. Die Räumlichkeiten wurden mit Regalen bestückt und eingerichtet. Die Firma Schreiner spendete das Schaufensterschild.

Weiterhin nimmt der Verein zu den Öffnungszeiten Sachspenden an und verkauft sie durch ehrenamtlich arbeitende Mitglieder im Laden. Diese Öffnungszeiten findet man auf Schildern im Schaufenster und auf dem Vereinsflyer.

Alle Einnahmen werden komplett für die Tiere verwendet, sei es beispielsweise für Futter, Streu oder für Arztkosten. ed

