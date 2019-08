Neuer Radlader ist schnell, wendig und kompakt

Tauberbischofsheim.Den Schlüssel für einen neuen Radlader übergab die Firma Nagel Baumaschinen aus Ludwigsburg am Donnerstag an Bürgermeister Wolfgang Vockel im städtischen Bauhof in Tauberbischofsheim. Mit dabei waren Bauhofleiter Mark Stephan mit seinen Kollegen und Jens Pflüger vom Tiefbauamt.

Vielfältig einsetzbar

Eingesetzt wird das Fahrzeug zur Straßen- und Wegeunterhaltung sowie auf Spielplätzen oder beispielsweise auch für die Aufstellung der Hütten für den Weihnachtsmarkt.

Das alte Fahrzeug war für viele Einsätze zu schwach. Der neue Radlader fährt nicht nur etwas schneller, sondern ist trotz seiner Größe wendig und kompakt, um ihn auch durch enge Straßen und Gassen zu fahren.

Moderne Ausstattung

„Das neue Fahrzeug unterstützt unsere Mitarbeiter vom Bauhof in ihrer täglichen Arbeit. Denn die vielfältigen Aufgaben können nur mit einer modernen technische Ausstattung erledigt werden“, so Vockel. Der ließ es sich nicht nehmen, das Gefährt selbst zu testen. stv

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 31.08.2019