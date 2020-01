Neuer Lehrgang startet im April

Tauberbischofsheim.Eine Info-Veranstaltung zum Lehrgang „Staatlich anerkannte/r Sozialfachmanager/in“ findet am 11. Februar um 18.30 Uhr in der Hauptstraße 89 Tauberbischofsheim statt. Das Institut für Sozialmanagement im Kolping Bildungswerk bietet ab 24. April wieder die zweijährige berufsbegleitende Ausbildung zum/zur „Staatlich anerkannte/r Sozialfachmanager/in“ an. Im Unterschied zu anderen ähnlichen Bildungsgängen erwirbt man einen anerkannten Bildungsabschluss, der mit einer staatlichen Prüfung abschließt. Berufstätige aus einem sozialen, helfenden, pflegenden oder pädagogischen Beruf sowie Mitarbeiter in Gesundheits- oder Sozialverwaltungen können sich so qualifiziert weiterbilden. Weitere Infos unter Telefon 09341/9233-0.

