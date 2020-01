Neue Weihnachtsbeleuchtung für die Innenstadt

Tauberbischofsheim.„Nach Weihnachten ist vor Weihnachten“, kommentierte Bürgermeisterin Anette Schmidt ein wenig süffisant den Tagesordnungspunkt „Anschaffung einer neuen Weihnachtsbeleuchtung für die Fußgängerzone“ in der Sitzung des Technischen Aussschusses (TA) am Mittwoch im Klosterhof. Knapp über 60 000 Euro will die Stadt ausgeben, damit die Tauberbischofsheimer Innenstadt in der kommenden Adventszeit in neuem Licht erstrahlt.

„Uns war es wichtig, dass die neue Weihnachtsbeleuchtung eine Tag- und Nachtwirkung hat“, stellte Zoltan Szlaninka, Leiter des Tiefbauamts, die von der Stadt favorisierte Variante vor. „Es ist vorgesehen, an allen Straßenüberspannungen grüne Facongirlanden mit eingearbeiteten warm-weißen LED-Lichterketten anzubringen. Außerdem sollen LED-Sterne mit eingearbeiteten Facongirlanden angebracht werden. Am unteren und oberen Ende der Fußgängerzone soll ein Schriftzug „Frohe Weihnachten“ installiert werden, führte Szlaninka aus und meinte: „Die Facongirlanden haben den Vorteil, dass sie sowohl Nacht- als auch Tagwirkung haben und somit einen sehr schönen Gesamteindruck hinterlassen.“

Die Verwaltung schlug vor, die Weihnachtsbeleuchtung von der Firma Essert-Illumination aus Eichenbühl für 61 286 Euro zu beziehen. Die Firma habe alle bisher installierten Elemente der Illuminierung am Marktplatz und auf der Tauberbrücke geliefert und biete Kundendienst vor Ort, führte der Leiter des Tiefbauamts weiter aus. Zunächst sollen Fußgängerzone, Liobastraße und Bahnhofstraße mit der neuen Weihnachtsbeleuchtung ausgestattet werden. Danach sollen auch Badgarten und Frankenpassage folgen.

„Die Weihnachtsbeleuchtung ist schlichtweg in die Jahre gekommen und somit ist es an der Zeit, hier aktiv zu werden“, meinte Bürgermeisterin Anette Schmidt. Die Mitglieder des TA sahen dies genauso und stimmten der Anschaffung zu. Im Investitionshaushalt für 2020 wurden 80 000 Euro für die Gesamtmaßnahme angemeldet. Durch den Einsatz der modernen LED-Technik und elektrische Komponenten werde eine Energieeinsparung erzielt, so Szlaninka abschließend. Allerdings werde sie nicht so hoch sein, dass eine Amortisation der Investition zu erwarten sei.

Den Auftrag für die Erneuerung der Druckerhöhungsanlage zur Versorgung des Industrieparks A 81 vergab der Technische Ausschuss an die Firma Kuhn aus Höpfingen als günstigsten Bieter zum Angebotspreis von 50 490 Euro (netto). Die vorhandene Anlage ist Baujahr 1997 und arbeitet mit sechs Pumpen. Im Regelbetrieb kommt nur eine Pumpe zum Einsatz. Die anderen werden nur im Brandfall benötigt. Die neue Anlage hat nur noch vier Pumpen. Dies reicht auch im Notfall aus, ist aber wirtschaftlicher, und wurde deshalb von der Verwaltung favorisiert. Die Mitglieder des Technischen Ausschusses stimmten zu. Im Wirtschaftsplan 2019 wurden 40 000 Euro (netto) eingestellt.

Die Gerüstbauarbeiten für den derzeitigen Neubau am Schulzentrum am Wört vergab der Technische Ausschuss an die Firma Baumann aus Tauberbischofsheim für 60 676 Euro. „Aufgrund der milden Witterung laufen die Bauarbeiten derzeit weiter“, stellte Zoltan Szlaninka fest. In dem Trakt werden eine Mensa, der Ganztagsbereich für alle Schulen, ein Sozialpädagogisches Bildungs - und Beratungszentrum – Förderschwerpunkt Lernen– sowie weitere Fachräume beheimatet sein.

Keinerlei Einwände hatte das Gremium gegen geringfügige bauliche Änderungen bei Umbau und Umnutzung der ehemaligen Jugendherberge zu Wohnungen mit Aufbau eines Staffelgeschosses und dem Anlegen von 15 Stellplätzen.

