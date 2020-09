Neue Urlaubsbroschüre in der Mache

Tauberbischofsheim.Tauberbischofsheim als Urlaubsstadt entdecken, dabei soll die städtische Imagebroschüre helfen, die derzeit für die Saison 2021/2022 in der Vorbereitung ist.

Die Nachfrage nach gedrucktem touristischem Informationsmaterial ist ungebrochen. Komfortabel kann das Material außerdem als E-Paper oder direkt auf der städtischen Website downgeloadet werden.

Aktionen und Angebote

In der neuen Ausgabe der Imagebroschüre werden wieder Tipps für Freizeit und Sehenswürdigkeiten, Aktionen und gastronomische Angebote vorgestellt. Ein wichtiger Bestandteil sind Bilder, die Urlaubsstimmungen widerspiegeln. Am Mittwoch standen bei einem Outdoorshooting mit dem bekannte Reisefotograf Holger Leue (The Magic of New Zealand) die Motive Radfahren und Wandern, Tauber und Gastronomie auf dem Programm. stv

