Neue berufliche Perspektive mit Verantwortung

Viele Tagesmütter und -väter und auch deren Interessenverbände wünschten sich schon lange, dass die Kindertagespflege zum Berufsbild wird. Jetzt rückt dieses Ziel näher.

Main-Tauber-Kreis. Von 35 Unterrichtseinheiten in den 90-er Jahren auf 160 ab 2012 zu geplanten 300 ab 2021 entwickelt sich die Kindertagespflege. Zu verstehen darunter ist die Betreuung von Kindern durch Tagesmütter oder -väter in einem familiären Umfeld. Das ist ein Quantensprung in der Qualifikation nach festgelegtem Curriculum, bei dem der Kompetenzorientierung oberste Priorität eingeräumt wird.

„Noch weiß niemand, wie das funktionieren und was das kosten soll. Die Zuschusshöhe ist völlig unklar, was uns planungstechnisch etwas hemmt“, räumte Sonja Büttner-Roth, Leiterin des Tageselternvereins Main-Tauber-Kreis, bei der Sitzung des Jugendhilfeausschusses am Dienstag in der Kreisstadt ein. „Wir hoffen aber auf sehr gut qualifizierte Menschen, die wir auch brauchen“, hegt sie die Hoffnung. In der jetzigen Corona-Phase würden die Qualifikationen online angeboten, um alle zu schützen.

Sicher würden bei 300 Unterrichtseinheiten weniger Omas und Opas den Weg der Qualifizierung gehen, um ihre Enkel zu betreuen, sondern sich Menschen finden, die sich längerfristig eine Berufsperspektive auf diesem Gebiet aufbauen wollen: selbstständig und frei von den Vorgaben von Institutionen.

Dass Interessenten für die Kindertagespflege bei Einrichtungen abspringen könnten, wo sie ausgebildet und dringend gebraucht würden, bemängelte Cornelia Wetterich als Vertreterin der evangelischen Kirche. Das räumte Sonja Büttner-Roth durchaus ein. Letztlich hoffe sie auf ein sich gegenseitig befruchtendes System.

Mit den erhöhten Qualifizierungsanforderungen müsse eine Schulung der Referenten einhergehen, um die landesweit einheitlich vorgegebenen Standards zu gewährleisten, fügte sie. Zudem kämen auf die Fachberatungsstellen – die Tageselternvereine – höhere Erwartungen zu, was Fortbildungen und einen neuen Fachberatungsschlüssel zur Folge habe.

Momentan zähle der Tageselternverein 155 Tagespflegepersonen. 90 von ihnen betreuten derzeit 287 Tageskinder. 168 Kinder seien unter drei Jahren, 38 zwischen drei und sechs Jahren und 81 zwischen sechs und 14 Jahren alt, wobei für ein Tageskind mehrere Pflegeverhältnisse bestehen können. Die Zahlen seien, so Sonja Büttner-Roth, relativ stabil, so dass die Kindertagespflege bereits seit Jahren fest im Landkreis etabliert sei.

Während Elmar Haas (Freie Wähler) anmerkte, dass die Qualifizierungsoffensive von Tageseltern für den Landkreis nicht günstiger werden dürfte, lobte Ute Schindler-Neidlein (SPD) den Ansatz, das Augenmerk auf Qualität zu richten. „Wir müssen genau da ansetzen“, meinte sie. Zum von Cornelia Wetterich befürchteten Abspringen ausgebildeter Fachkräfte von Kindertagesstätten in die Kindertagespflege sagte sie: „Konkurrenz belebt bekanntlich das Geschäft.“ Sie sehe im Angebot der individuell und familiär ausgerichteten Kindertagespflege eine Chance für Mütter und Väter.

