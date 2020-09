Neue Altardecke gesegnet

Dittwar.Traditionell feierten anlässlich der Erinnerung an die Auffindung des Kreuzes Christi am Sonntag viele Gemeindeglieder und Besucher aus nah und fern an der Kreuzkapelle in Dittwar gemeinsam Gottesdienst.

In diesem Jahr zwar ohne Prozession zur Kreuzkappelle, aber dafür wurde im Freien eine Eucharestiefeier begleitet von fünf Sängerinnen und Sänger des Kirchenchores St. Laurentius unter Leitung von Eva Fiederlein gefeiert. Zu Beginn des Gottesdienstes segnete Dekan Gerhard Hauk die neue Altardecke mit der Aufschrift „O‘heiliges Kreuz sei hochverehret“ für den Altar in der Kreuzkapelle und stellte das neu erstellte Heft mit der Geschichte des Kreuzhölzle Dittwar vor. Diese wurden aus dem Erlös des letztjährigen Kreuzfestes vom Gemeindeteam beschafft.

Während des Gottesdienstes erinnerte Pfarrer Hauk an diesen besonderen Ort und an Menschen, die mit diesem eine tiefe Verbundenheit auch schon seit Kindesbeinen an verspüren.

Auch die Kreuzwegstationen seien nicht ohne Grund auf dem Weg zur Kreuzkapelle gelandet. Die Kreuzwegstationen sind ein Sinnbild dafür, dass es auch heute immer wieder mutige Menschen brauche, die ihren Weg gehen, ihren Überzeugung folgen und diese auch bei Bedarf vor einer großen Anzahl an Menschen vertreten und leben. Dafür stehen auch die abgebildeten Menschen auf den Kreuzwegstationen, die Jesus auf seinem Leidensweg begegnen. Sie haben auf ihr Herz gehört und sich trotz allen Unmutes anderer auf ihren eigenen Weg des Glaubens gemacht. Diese Personen können uns heute auch auf unserem ganz persönlichen Weg Vorbild sein, vorallem im Glauben mutig zu sein. Zum Abschluss des Kreuzfestes stellte sich der neue Pastoralreferent der Seelsorgeeinheit Tauberbischofsheim Stefan Major den Gemeindegliedern vor und Dekan Gerhard Hauk spendete den Gottesdienstbesuchern den Segen.

