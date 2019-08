Natur bewusst wahrnehmen

Dittigheim.Der Heimatverein Dittigheim veranstaltet am Samstag, 21. September, seine „Diddemer Öpfelernte“. Äpfel gemeinsam ernten und selbst frischen Saft pressen – das bietet der Heimatverein auch dieses Jahr wieder in einer gemeinnützigen Aktion an.

Aktion für Jung und Alt

Jung und Alt sind willkommen zum Mithelfen, Fachsimpeln und Genießen. Für Apfelkuchen und Kaffee im Anschluss ist gesorgt.

Mit dieser Aktion möchte der Verein dazu einladen, Umwelt und Natur bewusst wahrzunehmen, die eigene Region zu schätzen und mit Menschen aller Altersgruppen ins Gespräch zu kommen. Jeder Austausch ist willkommen.

Kinder und Interessierte erfahren so einige Prozessstufen in der Herstellung von Apfelsaft aus Streuobst. Werkzeuge und Geräte wie zum Beispiel Muser und Saftpresse kommen zum Einsatz.

Anschließend wird der eigene Apfelsaft probiert und bei Kaffee und Apfelkuchen bleibt sicher Zeit für ein gutes Gespräch.

Treffpunkt ist um 13 Uhr an der Sporthalle Dittigheim zur gemeinsamen Ernte. Ab 14 Uhr werden die Äpfel hinter dem alten Rathaus Dittigheim direkt gepresst und der frische Saft verkostet.

Die Veranstalter empfehlen für Teilnehmer festes Schuhwerk, eventuell Handschuhe und ein Gefäß zum Abfüllen und Mitnehmen mitzubringen.

