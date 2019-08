Nachwuchs sehr erfolgreich

Tauberbischofsheim.Die Jugend des Tennisclubs Tauberbischofsheim zeigte bei den Kreismeisterschaften in Lauda ihr ganzes Können. Sowohl in der Konkurrenz U 8 Kleinfeld, als auch bei der U 12 männlich erspielten sich die Kinder Plätze auf dem Siegertreppchen. Trotz der anhaltenden Hitze erkämpfte sich Mihai Petre-Viziru den U 8-Kreismeistertitel. Ebenso überzeugte Magnus Popp in der Klasse U 12 und sicherte sich den Titel. Julius Hauser freute sich über einen guten dritten Platz. Die Väter des Erfolgs, Clubtrainer Lucian Viziru und Sportwart Rudi Hauser, begleiteten die Kinder beim Turnier und sind stolz auf den Nachwuchs des TC. Bild: Tennisclub

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 14.08.2019