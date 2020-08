Nach Spiegelstreifer einfach abgehauen

Tauberbischofsheim.In Tauberbischofsheim kam es am Mittwochnachmittag zu einem Unfall, nach dem sich der Verursacher einfach aus dem Staub machte. Ein 33-Jähriger war in seinem VW gegen 17.30 Uhr auf der Strecke zwischen Impfingen und Hochhausen unterwegs, als ihm auf Höhe des Sportplatzes „Heuweg“ ein unbekannter Autofahrer auf seiner Spur entgegenkam.

Der 33-Jährige versuchte noch in den Grünstreifen auszuweichen, konnte aber nicht mehr verhindern, dass sich beide Fahrzeuge an den Außenspiegeln berührten. Der Spiegel am Mercedes ging dabei zu Bruch. Der Unbekannte kümmerte sich jedoch nicht um den Unfall und seine Folgen, sondern fuhr unbeirrt weiter.

Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, sollten sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim, Telefon 09341/810, melden.

