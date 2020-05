Mutter und Kind tot in Wohnung

Tauberbischofsheim.Zwei tote Personen wurden am Mittwoch, gegen 14 Uhr, in einer Wohnung in der Kreisstadt Tauberbischofsheim gefunden. Hierbei handelt es sich nach Angaben der Polizei um ein neunjähriges Mädchen und dessen 42-jährige Mutter.

Den Ermittlungen zufolge wurde das Mädchen von seiner Mutter getötet. Anschließend nahm sich die die 42-Jährige selbst das Leben.

Todesursache wird untersucht

Die genaue Todesursache des Mädchens sowie die Hintergründe der Tat der Mutter sind augenblicklich noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen des Kriminalkommissariats. pol

