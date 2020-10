Musikkapelle Dienstadt gibt Promenadenkonzert

Bad Mergentheim.Die Musikkapelle Dienstadt spielt am Sonntag, 11. Oktober, ab 10.30 Uhr ein Promenadenkonzert in der Wandelhalle in Bad Mergentheim. Die Dienstadter Musiker überzeugen mit böhmisch-mährischer Blasmusik sowie modernen Arrangements. Titel bekannter Blaskapellen wie „Eine kleine Dorfmusik“, „Tschecharanka“ und „Junger Schwung Tirol“ stehen auf dem Programm. Außerdem werden Melodien von Ernst Mosch zu hören sein. Aufgrund von Corona gibt es Karten nur im Vorverkauf bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen, beim GästeService im Haus des Gastes im Kurpark, Telefon 07931/965225, der Bad Mergentheimer Tourist Information, Telefon 07931/574820 und unter www.kurpark.reservix.de Das Konzert findet unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln statt. Bild: Musikkapelle Dienstadt

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 09.10.2020