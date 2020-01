Musikalischer Trip ins Urlaubsparadies

Das Musical „Ab in den Süden“ ist am Freitag, 10. Januar, um 20 Uhr in der Stadthalle zu sehen. Die FN verlosen vier Mal jeweils zwei Freikarten.

Tauberbischofsheim. Der Riesenerfolg, Espen Nowackis Musical „Ab in den Süden“ kommt am Freitag, 10. Januar nach Tauberbischofsheim in die Stadthalle. Seit drei Jahren ist diese Produktion deutschlandweit auf Tournee und nun ist es auch in

...