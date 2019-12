Musikalische Einstimmung aufs Fest

Distelhausen.Alljährlich Findet am vierten Advent am geschmückten Weihnachtsbaum das traditionelle Adventskonzert der Musikkapelle Distelhausen am Kirchplatz in der Kulisse der St. Markus Kirche statt.

Zu der vorweihnachtlichen Veranstaltung zwei Tage vor Heiligabend kamen wieder zahlreiche Besucher, um sich in geselliger Runde mit festlichen Klängen auf das bevorstehende Fest einzustimmen.

Die Distelhäuser Musikkappelle spielte altbekannte und moderne Weihnachtslieder. Mit dem Konzert stimmte die Musikkapelle Distelhausen die vielen Zuhörer vortrefflich auf das bevorstehende Weihnachtsfest ein.

Das nächste Konzert, das Dreikönigskonzert der Musikkapelle Distelhausen, findet am Sonntag, dem 5. Januar, um 19.30 Uhr in der Erich-Kästner-Grundschule in Distelhausen statt

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 24.12.2019