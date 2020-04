Müll im Stadtgebiet nimmt zu

Tauberbischofsheim.Aktuell nimmt die Vermüllung im Stadtgebiet von Tauberbischofsheim stark zu. Überfüllte Abfalleimer finden sich im Stadtgebiet, entlang der Radwege und im Wald. Etlicher Unrat befindet sich neben den Eimern am Boden oder im Gras. Auch illegale Müllentsorgung wird vermehrt festgestellt. Hier ist besonders das Gebiet „Hamberg“ und die Bankette der Radwege betroffen. Im Interesse einer sauberen Umwelt, appelliert die Stadt Tauberbischofsheim an alle Bürgerinnen und Bürger, Abfälle nicht in der Natur zu entsorgen. Generell sollte bei überfüllten Papierkörben Müll oder Hundebeutel nicht zusätzlich deponiert werden. Bild: Stadt Tauberbischofsheim

