Motto lautet „Zeit für Gott“

Tauberbischofsheim.Am Wochenende, 25./26. Januar, lautet das Motto in der Seelsorgeeinheit Tauberbischofsheim „Zeit für Gott“.

Unter dem Jahresthema „Mutig neue Wege gehen“ soll die „Ewige Anbetung“ in anderer Form gestaltet werden.

„Liturgische Nacht“

Nach der Vorabendmesse am Samstag, 25. Januar, um 18.30 Uhr und der „Liturgischen Nacht“ geht es am Sonntag um 9 Uhr mit Gottesdiensten weiter.

Am Nachmittag soll an verschiedenen Orten zu ganz bestimmten Anliegen gebetet werden: Kinder beten für Eltern, Eltern beten für ihre Kinder, um die Bewahrung der Schöpfung, um kirchliche Berufe, für die Stadt und für die Vereine. Konkret werden am Sonntag im Stadtgebiet von Tauberbischofsheim folgende „Gebetsinseln“ angeboten:

St.-Martin-Kirche: 14 Uhr „Psallite Deo-Dir singen-Dir spielen-Dir tanzen“ Meditatives Tanzen zu Taizé-Gesängen.

Grundschule Impfingen: 14 Uhr „Gestärkt in den Nachmittag“.

Christuskirche: 14 Uhr, Motto: „Für ein gutes ökumenisches Miteinander“.

Dittwar, Treffpunkt 3. Kreuzwegstation: 14 Uhr „Mit der Familie Schöpfung erleben“.

St. Michael – ehemals Konvikt: 15 Uhr „Um die Bewahrung der Schöpfung“.

Kita St. Lioba: 14 Uhr „Eltern beten für ihre Kinder/Kinder beten für ihre Eltern“.

Sozialstation: 16 Uhr „Barmherzig sein heißt Gutes tun“.

Friedhofskapelle Impfingen: 16 Uhr „Für Verstorbene und Sterbende“.

Caritas, „Blauer Salon“: 16 Uhr „Ich gehe ein Stück mit Dir – für Menschen, die unsere Hilfe brauchen“.

Maria-Hilf-Kapelle: 16 Uhr „Singen für Frieden und Gerechtigkeit“.

Albert-Schweitzer-Straße 33, bei den Indischen Schwestern: 16 Uhr „Gebet um Berufungen“.

Haus Heimberg: 16 Uhr „Für Pflegebedürftige und Pflegende“.

Feuerwehrhaus: 16 Uhr „Für Hinterbliebene von tödlichen Unfällen und Suiziden sowie für ihre Helfer in erster Not“.

Liobakirche: 17 Uhr „Für unsere Stadt, für unsere Vereine, Organisationen und Institutionen“.

Liobakirche: 18 Uhr „Vesper als Abschluss“.

