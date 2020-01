Motto lautet „Zeit für Gott“

Tauberbischofsheim.Ist es ein Angebot, ein Impuls, eine Einladung oder ein Auftrag, den der Apostel Paulus vor 2000 Jahren an die Thessalonicher geschrieben hat? Jedenfalls wird an zahlreichen Orten, in Kirchen und Klöstern, nach wie vor ununterbrochen gebetet: Menschen kommen zusammen, um in bestimmten Anliegen zu beten und ihr Leben vor den hinzulegen, der zugesagt hat, dass er dort ist, wo sich Menschen in seinem Namen versammeln.

Auch in den Gemeinden der Erzdiözese Freiburg und damit auch in den Pfarreien der Seelsorgeeinheit Tauberbischofsheim wurde die „Ewige Anbetung“ an ganz bestimmten Tagen des Jahres praktiziert. Jahr für Jahr ist es allerdings schwieriger geworden ist, diese Form des Gebets aufrecht zu erhalten. Deshalb ist erstmals eine neue Form vorbereitet worden. Am 25. und 26. Januar lautet das Motto daher „Zeit für Gott“.

Das Jahresthema der Kirchengemeinde „Mutig neue Wege gehen“ hat den Liturgieausschuss ermutigt, nach einer neuen Form Ausschau zu halten. Erfreulicherweise kamen zahlreiche Ideen zusammen – und auch Einzelpersonen und Gruppen, die Verantwortung für einzelne Elemente übernommen haben. Deshalb sind am kommenden Wochenende alle willkommen, eine gewisse Zeit für das persönliche Gebetsleben einzuplanen.

Diese „Zeit für Gott“ beginnt als Liturgische Nacht am Vorabend mit dem Gottesdienst um 18.30 Uhr in St. Martin. Anschließend werden sich die ganze Nacht über stille und gestaltete Betstunden, mit Bildmeditation, gemeinsamen Singen, Lobpreisgottesdienst und Bibellesen abwechseln. Die Gottesdienste am Sonntagmorgen werden dann in den einzelnen Gemeinden jeweils um 9 Uhr zum Jahresthema gestaltet. Die Gemeindemitglieder sind nach dem Gottesdienst zu einer einstündigen Anbetung in der jeweiligen Kirche willkommen.

Am Sonntagnachmittag geht es im Gebet an verschiedenen Orten der Stadt um ganz bestimmten Anliegen: Kinder beten für Eltern – Eltern beten für ihre Kinder, um die Bewahrung der Schöpfung, um kirchliche Berufe, für die Stadt und für die Vereine. Die „Zeit für Gott“ wird am Sonntagabend mit einer gemeinsamen Vesper in der Liobakirche beschlossen.

„Neue Wege“ – sie müssen gegangen und ausprobiert werden, sind die Organisatoren überzeugt. Die „Liturgische Nacht“ in St. Martin von Samstag auf Sonntag (25./26. Januar) und die „Gebetsinseln“ in der Seelsorgeeinheit bieten dazu den äußeren Rahmen. GH

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 18.01.2020