Motorradfahrer schwer verletzt

Dittwar.Ein 52-jähriger Yamaha-Fahrer aus dem Main-Tauber-Kreis wurde bei einem Verkehrsunfall am Freitag gegen 18.05 Uhr schwer verletzt.

Der Mann war auf der Landesstraße 578 von Dittwar in Richtung Heckfeld unterwegs, als er auf Höhe der Tennisplätze nach rechts in den Grünstreifen fuhr.

Böschung hinuntergefahren

Anschließend schleuderte er mit seinem Motorrad quer über die Straße und fuhr dann links von der Fahrbahn eine Böschung hinunter.

Bei dem Unfall wurde der Fahrer schwer verletzt. Er musste mit dem Rettungshubschrauber zur Behandlung in eine Klinik geflogen werden. Am Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 5000 Euro.

Die L 578 war während der Unfallaufnahme bis 19.15 Uhr voll gesperrt. pol

© Fränkische Nachrichten, Montag, 12.08.2019