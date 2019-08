Motivation zum Mitmachen

Main-Tauber-Kreis.Der Spendenlauf „Jeder Kilometer zählt“ findet im Aktionszeitraum von Samstag, 7., bis Dienstag, 10. September, zur Unterstützung von Maßnahmen für Hinterbliebene von Suizid-Opfern statt. Im vergangenen Jahr entstand die Idee für die Spendenaktion in Anlehnung an die Initiative von Mario Dieringer, der seit über einem Jahr zu Fuß durch Deutschland wandert und dabei die „Trees of Memory“, die Bäume der Erinnerung, für Hinterbliebene nach einem Suizid pflanzt.

„Auch wir möchten uns wenigstens einmal im Jahr auf den Weg machen, um durch Bewegung Aufmerksamkeit für das wichtige Thema Suizidprävention zu erzeugen und nebenbei Spenden für die Vereinsarbeit zu sammeln,“ äußert Nadja Pfister, Mitglied des Vereins. Viele Menschen sollen motiviert werden, mitzumachen. Der Verein hofft, Sport- sowie andere Vereine, Wandergruppen, Schulen, Firmen und Einzelpersonen für die Aktion zu begeistern. Es können in Eigenregie, aber auch mit Unterstützung von „Trees of Memory“, Spendenläufe oder Wanderungen organisiert werden. Möglich sind auch Fahrradtouren, Schwimmen oder Inline-Skating. Letztlich zählt die Bewegung

Unabhängig von Zeit und Ort kann somit jeder in Bewegung sein, ob allein oder als Gruppe. Auf der Vereinsseite auf Facebook steht dafür eine Spendenaktion zur Verfügung, über die man seine zurückgelegten Kilometer mit einem zuvor von sich festgelegtem Betrag pro Kilometer spenden kann. Selbstverständlich kann auch an das reguläre Vereinskonto gespendet werden.

Wer weitere Informationen benötigt oder mit den Vereinsmitgliedern laufen möchte, kann über info@treesofmemory-ev.com mit dem Verein Kontakt aufnehmen.

