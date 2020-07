Mitmachen lohnte sich

Tauberbischofsheim.In diesem durch die Corona-Pandemie etwas anders verlaufenden Schuljahr haben sich die Redakteurinnen des schulinternen Jahrbuchs der Gewerblichen Schule in Tauberbi-schofsheim etwas ganz Besonderes einfallen lassen.

Zum ersten Mal hatten alle Schüler, die ein Jahrbuch der Schule zugunsten der SMV erworben haben, die Gelegenheit, an einem Gewinnspiel teilzunehmen. So konnten die Schüler neben interessanten Berichten über zahlreiche Aktivitäten im Schuljahr und Klassenfotos auch Wertgutscheine gewinnen. Alles, was sie dafür tun mussten, war ihr Wissen über die Gewerbliche Schule Tauberbischofsheim unter Beweis zu stellen und Fragen zu beantworten. Auswählen konnten die Schüler zwischen verschiedenen lokalen Örtlichkeiten wie beispielsweise dem Restaurant „Ionis“ in Tauberbischofsheim, das auch der Favorit der meisten Schüler war.

Schulleiter Hermann Ruppert und die beiden Redakteurinnen des Jahrbuchs, Katharina Werner und Silke Bartholme, gratulierten den Gewinnern.

Den ersten Preis gewann Elena Heim aus dem TGTM 12. Sie erhielt einen 50-Euro-Wertgutschein. Leon Pllana aus dem Berufskolleg (1BK1T) sicherte sich den zweiten Preis (25-Euro-Wertgutschein). Qizengh Sun aus dem TGM 13 erhielt einen 15-Euro-Wertgutschein für den dritten Platz. Weitere Gewinner eines Zehn-Euro-Wertgutscheins waren Patrick Rossmeisl (TGTM 12), Simon Ballweg (TGTM 11), Malik Yerlikaja (1BK1T), Lennard Walter (TGTM 11), Moritz Zipf (TGTM 12), Enna Kungl (TGTM11) und Kevin Ambach (TGTM 12).

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 29.07.2020