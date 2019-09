Mitglieder machen sich „fit für den Herbst“

Tauberbischofsheim.Unter dem Motto „Fit in den Herbst“ startet die Turnabteilung des TSV Tauberbischofsheim ab September mit ihrem „Gymwelt“-Programm „Fitness und Gesundheitssport im Verein“. Nach Angaben der Vereinsverantwortlichen sind folgende Zeiten vorgesehen:

Montag: 14 bis 15 Uhr Gymnastik im Sitzen, Grundschule West; 19 bis 20 Uhr Step-Aerobic, Gymnastikhalle am Wört; 20 bis 21 Uhr Body-Workout, Gymnastikhalle am Wört, 19.30 bis 21.45 Uhr Jedermänner „Fit mit Power“, Grünewaldhalle (ab 9. September).

Dienstag: 14 bis 15 Uhr Gymnastik für Seniorinnen im AOK-Gymnastikraum; 17.15 bis 18.15 Uhr Fit ab 60 in der Gymnastikhalle am Wört (ab 3. September), 18.30 bis 19.45 Uh Functional-Fit, Gymnastikhalle am Wört (ab 3. September); 20 bis 21 Uhr Cardio Fit, Gymnastikhalle am Wört; 19 bis 20 Uhr Modern-Jazz-Dance in der Gymnastikhalle Grundschule West.

Mittwoch: 8.30 bis 9.30 Uhr Walking Treff mit Nordic-Walking, Waldplatz Hamberg; 9.30 bis 10.30 Uhr „Mama Moves“, Gymnastikhalle am Wört, 18.30 bis 19.30 Uhr Wirbelsäulengymnastik für Frauen und Männer, Gymnastikhalle am Wört; 20 bis 21.15 Uhr „Aktiv älter werden“, Gymnastik für Frauen ab 50, Gymnastikhalle am Wört (ab 4. September); 18.30 bis 19.30 Uhr Wassergymnastik, Schwimmhalle Krankenhaus II.

Donnerstag: 9.30 bis 10.30 Uhr Fit in den Tag, Gymnastikhalle am Wört (ab 5. September); 15.45 bis 17.15 Uhr Männergymnastik 60 plus, AOK-Gymnastikraum; 17.15 bis 18.45 Uhr Aktivität und Lebensfreude nach Krebserkrankungen, Gymnastikhalle am Wört; 18.30 bis 19.30 Uhr Funktionsgymnastik für Frauen, Aula Berufsschulzentrum; 18.45 bis 20 Uhr Rücken fit für Männer und Frauen, Gymnastikhalle am Wört; 20 bis 21 Uhr Dance-Workout, Gymnastikhalle am Wört (ab 5. September).

Freitag: 10 bis 11 Uhr „MamaFit“, AOK-Gymnastikraum; 19.30 bis 21.30 Uhr Cross-Training, Sporthalle Am Wört.

Samstag: 10 bis 11 Uhr Pilates, Gymnastikhalle Grundschule am Schloss; 11 bis 12 Uhr Pilates für Fortgeschrittene, Gymnastikhalle Grundschule am Schloss (erst ab Oktober).

Die nicht datierten Trainingsstunden beginnen am 11. September. Zu den Fitnessstunden sind neue Interessierte jederzeit willkommen, betonen die TSVVerantwortlichen.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 02.09.2019