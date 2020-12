Die schlimmsten Befürchtungen sind eingetreten. Corona breitet sich weiter aus und kennt keine „stille Weihnacht“. Die Folge ist der nächste Lockdown. Alles fährt wieder runter. Ab Mittwoch sind die Läden dicht. Die Schulen ebenso.

Frühe Ferien machen es berufstätigen Eltern schwer. Der Einzelhandel muss riesige Einbußen hinnehmen. Das Weihnachtsgeschäft, in das gerade in diesem verrückten Jahr so große Hoffnung gesetzt wurde, kommt von heute auf morgen zum Erliegen.

Es ist zum Verzweifeln. Ja, aber alles Hadern nützt leider nichts. Wir alle müssen da durch. Als Einzelhändler, als Friseur, als Schüler, als Vater oder Mutter, als Oma oder Opa. So oder so. Wir dürfen nicht verzweifeln.

Deshalb möchte ich die Gelegenheit nutzen und jetzt kein Klagelied anstimmen, so schwer es auch fällt. Versuchen wir es doch anders herum – mit Mut und Zuversicht, mit Rücksicht und Anteilnahme. Wir werden diese schwierige Zeit überstehen (müssen). Und zwar in aller Ruhe und Stille, im kleinsten Kreis und mit aller gebotenen Vorsicht. Geben wir diesem Virus nicht mehr Raum, als notwendig. Denn – daran wird auch Corona nichts ändern – Weihnachten steht vor der Tür. Bitte bleiben Sie gesund und fröhlich. Oder anders ausgedrückt: Lasst uns froh und munter sein.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 14.12.2020