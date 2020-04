„Mit Musik Freude und Gemeinschaft erleben“

Tauberbischofsheim.Die Corona-Epidemie trifft auch die Musikszene. Proben werden abgesagt, Konzerte verschoben. Manche Künstler entwickeln in der Krise kreative Ideen. Musikpädagogin Claudia Bähr zum Beispiel: Sie will einen Internetchor gründen.

„Ich habe in den letzten Wochen erlebt, dass viele Menschen wegen Corona höchst alarmiert sind“, sagt Claudia Bähr. Die Leiterin der Gesangsoase betrachtet mit Sorge, welche körperlichen und geistigen Folgen die Ausgangsbeschränkungen haben können. In dieser schwierigen Situation will sie einen positiven Beitrag leisten: „Mit Musik möchte ich Freude und Gemeinschaft erlebbar machen.“

Online-Proben

Claudia Bähr betreut zahlreiche Gesangssolisten und Ensembles. In den letzten Wochen hat sie komplett auf Online-Proben umgestellt. Das sei zwar nicht dasselbe wie von Angesicht zu Angesicht, aber immerhin ein guter Ersatz. „Meine Sängerinnen und Sänger haben super mitgemacht und finden es toll, dass die Ensembles sich gemeinsam dazuschalten und wir daher unsere Stücke singen können“, berichtet Bähr. Jeder in seinem Zimmer und trotzdem beieinander. Nach ein paar Startschwierigkeiten laufe es sehr gut.

Im Netz hat Claudia Bähr viele kreative Ideen entdeckt. Davon hat sie sich inspirieren lassen. „Ich möchte einen Online-Projektchor eröffnen“, erklärt sie. Einen Namen hat sie schon: „Sing together“. Wer will, kann mitmachen. Zugangsvoraussetzungen gibt es nicht. Bähr plant, den Chor einmal in der Woche sonntags zwischen 17 und 18 Uhr einzuberufen.

„Ganz bewusst werde ich die Literatur so aussuchen, dass sie für jeden singbar ist“, sagt Bähr. Sie denkt dabei an Lieder und Songs, die populär geworden sind, Evergreens, die man sowieso kennt oder vielleicht auch einmal mehrstimmige Sätze für erfahrene Sänger. „Die Lieder wären definitiv aus unterschiedlichen Stilen.“ Als Beispiele nennt sie „You‘ve got a friend“, „Mein kleiner grüner Kaktus“ oder „Can you feel the love tonight“.

Ein Lied an einem Sonntag

Ein Lied an einem Sonntag: Das ist der Plan. Die Teilnehmer bekommen Bährs Angaben zufolge gegen einen geringfügigen Obolus in einer Mail den Link zur nächsten Online-Singstunde und einen Hinweis darauf, welches Lied gesungen wird. Text und Melodie können sie sich dann schon vorab aus dem Netz herunterladen. „Sollten die Ausgangsbeschränkungen noch länger andauern, könnten wir so ein kleines Repertoire aufbauen und vielen Menschen Freude machen“, meint Bähr.

Konzert für guten Zweck

Die Musikpädagogin denkt schon weiter. Sollten genügend Teilnehmer nach der Krise noch Lust haben, weiter zu singen, will sie ein Konzert für einen guten Zweck veranstalten. Sie kann sich ein Probenwochenende vorstellen, an dem die einstudierten Lieder noch einmal vertieft werden. Um die musikalische Begleitung mit Band will sie sich dann kümmern. Die Gesangsoase hat schon zugesagt. feu

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 14.04.2020