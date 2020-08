„Mit hohem Aufwand verbunden“

Main-Tauber-Kreis.Nachdem der neue Bußgeldkatalog vom 27. April wegen eines Formfehlers außer Kraft gesetzt worden ist, sind die Verwaltungsorgane damit beschäftigt, die ungültigen Bescheide zu bearbeiten. „Im Landratsamt waren circa 800 Vorgänge betroffen“, erklärt Pressesprecher Markus Moll.

Die Verfahren seien auf Grundlage der gültigen Fassung der Bußgeldverordnung angepasst, entsprechende Folgeentscheidungen getroffen worden. In Einzelfällen bedeutete das, dass Verkehrsteilnehmer einen Differenzbetrag erstattet bekommen haben. Soweit sich Betroffene mit dem Verwarnungsgeld einverstanden gezeigt hatten, sei eine Erstattung jedoch nicht möglich, erklärt Moll. Das Einverständnis für den mittlerweile revidierten Bußgeldkatalog sei in diesen Fällen mit der Zahlung des Verwarnungsgeldes gegeben worden.

„Des Weiteren scheidet bei Bußgeldgeldbescheiden, bei denen bereits die Rechtskraft eingetreten ist, eine Rücknahme der Bescheide ebenfalls aus“, erläutert der Pressesprecher des Landratsamtes weiter. Im Bußgeldverfahren trete die Rechtskraft zwei Wochen nach Zustellung ein, sofern der Betroffene keine Rechtsmittel einlegt.

Hoffnung auf Gnadenentscheid

Hoffnung gibt es hingegen für all diejenigen, die ab dem 28. April ein Fahrverbot aufgrund von Verkehrsordnungswidrigkeiten bekommen haben. Diese würden aktuell per Gnadenentscheidung geprüft. „In Baden-Württemberg ist die Ausübung des Gnadenrechts in Bußgeldsachen den Regierungspräsidenten übertragen. Nach einer Einzelfallprüfung wurde hier in begründeten Fällen durch den Regierungspräsidenten von der Vollziehung des verhängten Fahrverbotes abgesehen. Betroffen ist nur das Fahrverbot. Geldbuße und Punkte bleiben bestehen“, so Moll.

In Wertheim begrenzte sich die Zahl der betroffenen Fälle auf 313, wie Gabriele Hummel berichtet. Sie ist Mitarbeiterin der Bußgeldstelle der Stadt und auf ihrem Schreibtisch landeten die Einsprüche und ungültigen Bescheide. Ein Teil sei jedoch schon rechtskräftig gewesen, als der Bußgeldkatalog außer Kraft gesetzt wurde, erklärt sie: „Dann haben wir keine Handhabe mehr.“

Als sie erfahren hatten, dass der neue Bußgeldkatalog außer Kraft gesetzt wird, stoppten sie sofort alle laufenden Vorgänge, bis sie wussten, wie weiter vorzugehen ist. Dann wurden die Bescheide auf Grundlage des alten Bußgeldkatalogs abgeändert.

Bei Fahrverboten forderten sie die Betroffenen auf, Einspruch zu erheben, damit sie nicht rechtskräftig werden. „Das hat es uns erleichtert“, berichtete Gabriele Hummel. „Wenn ein Bußgeldbescheid rechtskräftig war, konnten wir nichts mehr machen.“ Wenn nicht, konnten sie das Verfahren stoppen und mitunter wurde aus einem Bußgeldbescheid eine Verwarnung.

„Klar, der ein oder andere hat angerufen, aber die Beschwerden haben sich sehr in Grenzen gehalten“, so Hummel. Tatsächlich hätten sich hin und wieder Betroffene gemeldet, die sich wunderten, weil sie plötzlich weniger Bußgeld zahlen mussten. In Bad Mergentheim häuften sich die Fälle auf 2200, erklärt der Pressesprecher der Stadt, Carsten Müller.

„Das ist mit einem sehr hohen Aufwand verbunden.“ Auch, so Carsten Müller, weil die Rechtslage lange unklar war. Dabei seien rund zwei Drittel dieser Verfahren bereits komplett abgeschlossen und bezahlt gewesen. Stattdessen gelte es nun mitunter, „den Unmut vieler Betroffener abzufangen.“ Vor allem auch, weil die Differenz der Geldstrafen in vielen Fällen nicht zurückerstattet wird.

