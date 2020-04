Mit guten Wünsche gegen die Krise

Die kunterbunte Steinschlange „Sissi“ will Freude in der Coronakrise vermitteln.

Distelhausen. Schule und Kitas haben seit Mitte März wegen der Coronakrise geschlossen. Die Kinder sind nun zuhause und vermissen ihre Freunde, Großeltern und Verwandte. Im Internet finden zurzeit viele Aktionen für die Kinder statt. So kam auch die Distelhäuserin Svenja Rappold auf die Idee, eine dieser Aktionen in ihrem Ort durchzuführen.

Durch eine WhatsApp-Gruppe angeregt, kam sie auf die Idee, auf der Tauberbrücke in Distelhausen eine lange Schlange aus bunten, von den Kindern gestaltete Steinen entstehen zu lassen. Ähnliche Aktionen fanden bereits auch im Kreis Heilbronn und in Karlsruhe statt. Der erste Stein wurde auf der Distelhäuser Tauberbrücke am Karsamstag abgelegt.

Inzwischen liegen hier auf mehreren Metern Länge über 130 bunte und fantasievoll von den Kindern gestaltete Steine. Viele tragen auch Wünsche wie „Liebe, Gesundheit, Zusammenhalt, Freundschaft, Vertrauen und Mut“ – Worte, in denen wir in diesen schwierigen Zeiten Kraft finden.

Luca (14 Jahre) und Madlene (10) haben sich an der Aktion beteiligt. Beide wünschen sich am sehnlichsten, dass die Coronakrise bald vorübergeht. Die Initiatorin Svenja Rappold hofft, dass sich noch viele Kinder an der Aktion in Distelhausen beteiligen und die Schlange stetig weiterwächst. Beteiligen können sich übrigens alle Kinder aus dem Ort.

Als kleine Anleitung ist ein Schild an der Brücke angebracht, mit dem alle Kinder angesprochen werden: „Diese kunterbunte Schlange kam heraus am Frühlingsanfang. Sissi ist ihr Name und sie ist eine ganz zahme. Noch ist die Schlange ziemlich klein, schnell möchte sie eine ganz lange sein. Dazu braucht sie Hilfe von dir. Wie das geht, erklärt sich hier: Such einen schönen Stein, eckig, rund, groß oder klein. Male ihn mit Farben an und leg ihn an das Ende dran. Bestaunen kann man so Tag für Tag, wie die Schlange wachsen mag.“

An der fröhlichen Aktion haben sich schon zahlreiche Kinder beteiligt. Und auch in den kommenden Tagen wird die Schlange „Sissi“ an der Tauberbrücke sicherlich weiterwachsen. ubü

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 17.04.2020