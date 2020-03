Mit dem Oldtimer auf Tour

Main-Tauber-Kreis.Im Rahmen des Schwerpunktthemas 2020 „Weinstraße Taubertal“ veranstaltet der Tourismusverband „Liebliches Taubertal“ eine Oldtimer-Ausfahrt am Samstag, 13. Juni.

„Die Teilnehmer der Oldtimer-Ausfahrt können an diesem Tag einen Teil der ‚Weinstraße Taubertal‘ erkunden“, erklärt Geschäftsführer Jochen Müssig vom Tourismusverband „Liebliches Taubertal“. Die Exkursion hat der Tourismusverband in Zusammenarbeit mit Städten und Gemeinden, in welchen Stationen angefahren werden, ausgearbeitet.

Start ist nach der Aufstellung der Fahrzeuge und der Begrüßung der Teilnehmer um 10.30 Uhr auf dem Marktplatz in Lauda. Udo Klüpfel wird die Oldtimer bei der Ausfahrt vorstellen. Um 11 Uhr wird zum ersten Mal Station am Marktplatz in Tauberbischofsheim gemacht. Bei musikalischer Umrahmung wird hier Hans-Jürgen Pahl die Moderation übernehmen, bevor es um 11.45 Uhr weiter geht zur zweiten Station – Kloster Bronnbach. Hier ist ein Stopp mit Klosterführung und Mittagsimbiss vorgesehen.

Um 14.30 Uhr werden die schönen Karossen die Altstadt Wertheim durchfahren. Moderiert wird der Korso auf dem Marktplatz von Udo Klüpfel. Nächste Station ist um 15.30 Uhr der Platz vor dem Külsheimer Schloss, wo Hans-Jürgen Pahl die Fahrzeuge vorstellt. Von hier aus geht es schließlich über Dittwar, Heckfeld und Beckstein wieder zurück nach Lauda. „Mit der Oldtimer-Ausfahrt möchten wir die Weinstraße und das Weinland Taubertal noch stärker in das Bewusstsein der Menschen rücken“, erläutert Müssig.

Bei der Oldtimer-Ausfahrt teilnahmeberechtigt sind alle Besitzer von mindestens 30 Jahre alten Pkw. Die zur Anmeldung zu dieser Oldtimer-Ausfahrt notwendige Ausschreibung sowie das Nennformular sind erhältlich beim Tourismusverband „Liebliches Taubertal“, Gartenstr. 1, 97941 Tauberbischofsheim, Telefon 09341/825806.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 02.03.2020