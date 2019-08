Mit Argusaugen täglich unterwegs

Tauberbischofsheim.Urban Priol ist einer der populärsten und sicher auch einer der besten deutsch-sprachigen Kabarettisten des Landes. Trotz seiner hohen medialen Präsenz stand und steht er am liebsten auf der Bühne. Am 21. September kommt er wieder nach Tauberbischofsheim, um sein neues Kabarettprogramm „Im Fluss.“ zu präsentieren.

Einem Fluss im ständigen Wandel gleich ist sein neues Programm. Mit Argusaugen verfolgt der Kabarettist den steten Strom des politischen Geschehens, auch wenn besonders die großkoalitionäre deutsche Politik der letzten Jahre eher an einen Stausee erinnert als an ein fließendes Gewässer. Priol ist immer am Puls der Zeit, spontan und tagesaktuell spottet er oft schneller als sein Schatten denken kann. Er grollt, donnert, blitzt und lässt so, einem reinigenden Gewitter gleich, vieles in einem hellen, heiteren Licht erstrahlen. Uferlos pflügt der Meister der Parodie durch die Nacht, bringt komplexe Zusammenhänge auf den Punkt und verwandelt undurchsichtig-trübe Strudel in reines Quellwasser. Mit Freude stürzt er sich in die Fluten des täglichen Irrsinns, taucht in den Abgrund des Absurden, lästert lustvoll und hat dabei genauso viel Spaß wie sein Publikum.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 15.07.2019