Mit Alkohol oder unter Drogen am Steuer

Main-Tauber-Kreis.Mehrere Autofahrer setzten sich am Wochenende hinter die Steuer ihrer Fahrzeuge, obwohl sie Alkohol oder Drogen im Körper hatten. Am Samstag wurde ein 26-Jähriger in Tauberbischofsheim kontrolliert, der mit über einem Promille gefahren war.

Am Sonntagmittag traf es einen 36-Jährigen, der mit seinem Ford auf der A 81 bei Grünsfeld unterwegs war. Da sich bei der Verkehrskontrolle die Anzeichen auf eine aktuelle Rauschmittelbeeinflussung des Mannes verdichteten, wurde ihm ein freiwilliger Drogenvortest angeboten, der anzeigte, dass der Mann wohl Amphetamin und Methamphetamin konsumiert hatte.

Einige Stunden später und einige Kilometer weiter wurde auf der Autobahn bei Großrinderfeld ein 58 Jahre alter Sprinter-Fahrer kontrolliert. Auch bei ihm kam der Verdacht auf, dass er unter dem Einfluss berauschender Mittel stehen könnte. Bei einer Durchsuchung wurden dann auch kleinere Mengen Haschisch und Amphetamine gefunden.

Der 58-Jährige musste seinen Führerschein direkt an die Polizeibeamten übergeben und, wie die beiden anderen Autofahrer auch, zu einer Blutentnahme mit in ein Krankenhaus kommen. Auf alle drei kommen nun Anzeigen zu.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 12.08.2020