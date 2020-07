Minister Guido Wolf besucht den Kreis

Main-Tauber-Kreis.Der baden-württembergische Tourismusminister Guido Wolf (MdL) besucht an diesem Donnerstag gemeinsam mit dem Landtagsabgeordneten und CDU-Fraktionsvorsitzenden Professor Dr. Wolfgang Reinhart den Landkreis. Gemeinsam geht es bei der Tour von Weikersheim bis Freudenberg.

Beginn der gemeinsamen Tour ist am Morgen in Weikersheim. Dort steht auch ein Gespräch mit Bürgermeister Kornberger und dem Geschäftsführer der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg auf der Agenda. Mit dem Rad geht es dann über Markelsheim (Jakobshof Lehr) nach Bad Mergentheim in den Kurpark. Nach verschiedenen Gesprächen geht es weiter nach Lauda-Königshofen und Tauberbischofsheim. Geplant sind weiter Stationen in Bronnbach und zum Abschluss in Freudenberg am Main. Dort ist Minister Guido Wolf neben Reinhart von der Stadt Freudenberg auch zur Einweihung des Badesees als Redner eingeladen.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 30.07.2020