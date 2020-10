Menschen mit Musik zusammenbringen

Gustav Endres, seit fast 50 Jahren Dirigent und Leiter der Stadt- und Feuerwehrkapelle Tauberbischofsheim, wurde mit der Staufermedaille für seine Verdienste um die Musik und Europa ausgezeichnet.

Tauberbischofsheim/Großrinderfeld. Der baden-württembergische Minister der Justiz und für Europa, Guido Wolf, hat im Rahmen einer – coronabedingt kleinen – Feierstunde am Montag in Stuttgart Gustav Endres aus Großrinderfeld , seit fast 50 Jahren Dirigent und Leiter der Stadt- und Feuerwehrkapelle Tauberbischofsheim, die Staufermedaille überreicht und seinen besonderen Einsatz für den Erhalt des Friedens und der freundschaftlichen Verbundenheit zwischen den europäischen Ländern gewürdigt. Europaminister Guido Wolf sagte: „Gustav Endres hat persönliche Begegnungen ermöglicht, Menschen zusammengebracht und so gemeinsame Erinnerungen geschaffen, die unser Europa ausmachen. Er hat Europa lebendig gemacht und in die Herzen seiner Mitmenschen eingepflanzt!“

Minister Wolf sagte über Endres, der zwei Leidenschaften für die Musik und Europa verbindet: „Die Musik ist für Gustav Endres nicht nur Hobby oder Freizeitgestaltung. Sie ist Passion und ein nicht mehr weg zu denkender Bestandteil seines Lebens. Diese Begeisterung und Leidenschaft vermittelt er nicht nur als Gründer und Musiker zahlreicher Ensembles, sondern auch seit genau vier Jahrzehnten als Fachlehrer für Trompete an der Richard-Trunk- Musikschule und seit 48 Jahren als ehrenamtlicher Dirigent und Leiter der Stadt- und Feuerwehrkapelle Tauberbischofsheim.

Im Rahmen dieser langjährigen Tätigkeit habe Gustav Endres stets einen Schwerpunkt auf die Pflege und Intensivierung der Städtepartnerschaft zwischen Tauberbischofsheim und seiner französischen Partnerstadt Vitry-le-François gelegt. Ob bei gemeinsamen Konzerten oder bei gegenseitigen Besuchen, mit seinem Engagement knüpft und stärkt er seit vielen Jahrzehnten ein musikalisches Band der Freundschaft zwischen den beiden Partnerstädten und erfüllt die Städtepartnerschaft mit Leben und Musik.“

Wolf weiter: „Gustav Endres hat es sich zum Lebensinhalt gemacht, Menschen von nah und fern und sogar über Länder und Kulturen hinweg mithilfe der Musik miteinander zu verbinden. Lieber Herr Endres, ich danke Ihnen herzlich für Ihren unermüdlichen Einsatz und Ihre Hingabe als musikalischer Botschafter für die Stadt Tauberbischofsheim und würdige diese gerne mit der Staufermedaille des Landes Baden-Württemberg!“ Mit der Staufermedaille zeichnet der Ministerpräsident Personen für besondere Verdienste um Baden-Württemberg und seine Bevölkerung aus. Die Auszeichnung soll ein langjähriges ehrenamtliches, gesellschaftliches oder bürgerschaftliches Engagement würdigen, das weit über das berufliche Wirken hinausreicht.

