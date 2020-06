Mehrkosten im Mai in Höhe von rund 80 000 Euro

Tauberbischofsheim.Mit dem Ziel, die negativen Auswirkungen der Corona-Pandemie einzudämmen, hat der Gemeinderat bereits im April einen ganzes Paket an Hilfsmaßnahmen für die Wirtschaft und Familien in Tauberbischofsheim verabschiedet (die FN berichteten).

Da die reguläre Öffnung der Schulen, Kindertagesstätten und öffentlichen Einrichtungen noch immer nicht möglich ist, hat der Gemeinderat ab dem Monat Mai weitere Hilfsmaßnahmen bestätigt. Zur Entlastung von Familien verzichtet die Stadt weiterhin auf den Einzug der Entgelte für das reguläre, aber nicht stattfindende, Betreuungsangebot für den Mai.

Nachdem sich die kommunalen Landes- (Städtetag und Gemeindetag) sowie die kirchlichen Spitzenverbände darüber einig sind, dass für die Notbetreuung in Kindertagesstätten und Schulen ein entsprechendes Entgelt erhoben werden sollte, wird die Notbetreuung auch in Tauberbischofsheim abgerechnet werden. Dazu sollen die bisherigen Entgeltsätze im Verhältnis zur tatsächlichen Inanspruchnahme angewandt werden (ab Mai).

Bei den Kindertageseltern erfolgt die Abrechnung der Elternentgelte sowie die Vergütung der Kindertageseltern über das Landratsamt. Die Stadt zahlt zusätzlich einen freiwilligen Zuschuss. In Abstimmung mit dem Landratsamt wird für den Mai zur Unterstützung der Tagespflegepersonen der Zuschuss pauschal in Höhe von 80 Prozent der bisher regulären Vergütung an die Kindertageseltern fortgezahlt.

An der Richard-Trunk-Musikschule war zuletzt nur Online-Unterricht möglich. Im April konnten so 177 der insgesamt 208 Musikschüler weiter unterrichtet werden. Mittlerweile läuft der Unterricht größtenteils wieder im Regelbetrieb, so dass für rund 90 Prozent der Schüler Präsenzunterricht möglich ist. In Einzelfällen kann es aber sein, dass der Unterricht in diesem Schuljahr nicht mehr vollständig durchgeführt wird. Dann wird auf die Erhebung von Unterrichtsgeld teilweise verzichtet.

Seit der Einstellung des regulären Schulbetriebs ist an den städtischen Schulen auch die Bereitstellung von Essensangeboten nicht möglich. Während die Verpflegung an den Grundschulen sowie am SBBZ durch städtische Betreuungskräfte sichergestellt wird, organisiert am Matthias-Grünewald-Gymnasium der Cafeteria-Verein die Versorgung. Diesem fehlt mit dem Verkauf in den Pausen die einzige Einnahmequelle. Um den Erhalt der Cafeteria zu sichern, hat die Stadt zugesichert, dem Verein das durch die Pandemie entstehende Defizit auszugleichen.

Unter dem Strich belaufen sich die Mehrausgaben der Stadt Tauberbischofsheim in Zusammenhang mit der Pandemie für den Mai auf rund 80 000 Euro.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 12.06.2020