Mehrere Autos aufgebrochen

Tauberbischofsheim.Ein bislang Unbekannter hat zwischen Samstag, 17 Uhr, und Sonntag, 15.30 Uhr, mehrere Fahrzeuge in Tauberbischofsheim aufgebrochen. Zunächst meldete ein Autofahrer, dass er in der Hochhäuser Straße auf einem dortigen Firmenparkplatz einen VW festgestellt habe, dessen Scheiben eingeworfen wurden. Es stellte sich heraus, dass der Täter die Scheiben eingeschlagen und aus dem Handschuhfach ein Navigationsgerät entwendet hatte.

Kurze Zeit später ging ein weiterer Anruf ein, wobei an einem abgestellten Ford in der Albert-Schweizer-Straße ebenfalls eine Glasscheibe eingeschlagen, jedoch nichts entwendet wurde. Am Montag meldete ein weiterer Autofahrer einen beschädigten Wagen in der Marie-Curie-Straße. Während der Anzeigenaufnahme vor Ort konnte in der gleichen Straße ein beschädigtes Wohnmobil festgestellt werden, bei dem ebenfalls zwei Scheiben eingeschlagen wurden. Der Sachschaden beträgt insgesamt rund 4500 Euro.

Zeugen sollen sich bei der Polizei Tauberbischofsheim, unter Telefon 09341/810 melden.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 30.12.2020