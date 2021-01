Mehr „Wir“, weniger „Ich“

Der gesetzliche Rahmen lässt den Verantwortlichen der Kirchen keine andere Möglichkeit: Überschreitet das Schlagen der Glocken den festgelegten Grenzwert, müssen diese nachts abgeschaltet werden. Daran lässt sich nicht rütteln. Gesetz ist Gesetz – und das ist auch gut so. Dass man sich an die Regeln hält, ist in diesen Zeiten umso wichtiger. Und doch ist der Unmut derjenigen verständlich, die nun wegen einzelnen Kritikern auf eine langjährige und liebgewonnene Tradition verzichten müssen. Viele tolerieren das Schlagen, manche orientieren sich sogar daran. Das kurze Schlagen in der Nacht, es gehört einfach zu.

Natürlich haben die Beschwerdeführer das Gesetz auf ihrer Seite, und trotzdem: Als Zugezogener muss es einem doch bewusst sein, dass ein Kirchturm mit seinen Glocken nicht nur zur Dekoration da ist. Und als langjähriger Anwohner gewöhnt man sich doch an solche Geräusche. Ähnliche Diskussionen sind leider auch immer wieder bei Spielplätzen zu vernehmen. In einer Gesellschaft, in der immer mehr das „Ich“ zu dominieren scheint, wäre es wünschenswert, wenn wieder mehr das „Wir“ die Oberhand gewinnt. Toleranz, Solidarität und Rücksichtnahme sind nämlich keine Einbahnstraßen.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 29.01.2021