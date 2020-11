Mehr Mobilität durch Rikscha-Fahrten

Tauberbischofsheim.Ein lang gehegter Wunsch geht für das Johannes-Sichart-Haus in Erfüllung: ein Rikscha-Fahrrad für die Bewohner. Die Kosten liegen bei über 11 000 Euro. Mitfinanziert wurde der Kauf vom Freundeskreis Evangelische Heimstiftung mit 6000 Euro und dem Land Baden Württemberg mit 3000 Euro. Auf dem E-Fahrrad können vorne zwei Bewohner sitzen. Sie sind fest angeschnallt und eine Überdachung bietet Schutz bei Sonne und Regen. Das Fahrrad kann auch als Lastenfahrrad genutzten werden, um kleinere Bring- und Holdienste umweltfreundlich zu erledigen. Da das Johannes-Sichart-Haus beim Umweltmanagement System „Grünes Segel“ mitmacht, ist dies ein Mehrwert für das Haus. Es steht für Ausflüge in die Umgebung oder Erledigungen in der Stadt zur Verfügung. Nach kostenlosem Ticketerwerb werden die Bewohner von eingewiesenem Personal chauffiert. Bild: Johannes-Sichart-Haus

