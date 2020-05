Mehr Kapazität und Flexibilität

Die Schüler der Klassenstufen vier gehen wieder zur Schule. Die Anzahl jener, die mit dem Bus zur Schule gelangen, nimmt gleichermaßen zu.

Main-Tauber-Kreis. Der Unterricht endet häufig nach der vierten Schulstunde. Das Landratsamt und die Verkehrsgesellschaft Main-Tauber-Kreis (VGMT) verstärken das Linienbusangebot entsprechend.

Zu Beginn der ersten und zweiten sowie zum Ende der fünften und sechsten Schulstunde steht bereits seit 4. Mai die Kapazität des regulären Schulfahrplans zur Verfügung. Seit dem 18. Mai werden nun zur Kapazitätserweiterung und zur flexibleren Gestaltung und Koordination der Unterrichtszeiten zusätzliche Fahrten nach der vierten Schulstunde eingerichtet.

In Abstimmung mit den Städten und Gemeinden, den Schulen sowie den Verkehrsunternehmen werden durch das Landratsamt und die VGMT in einem ersten Schritt diese Fahrten eingerichtet: Linie 941: 11.10 Uhr Tauberbischofsheim – Wenkheim, 11.15 Uhr Tauberbischofsheim – Hochhausen, 11.32 Uhr Hochhausen – Tauberbischofsheim, 11.33 Uhr Bestenheid – Gamburg, 11.35 Uhr Wenkheim – Tauberbischofsheim, 11.38 Uhr zusätzlicher Halt an der Erich-Kästner-Schule in Distelhausen in Fahrtrichtung Distelhausen, 12.16 Uhr Niklashausen – Wertheim. Linie 944: 11.22 Uhr Bad Mergentheim – Apfelbach, 11.51 Uhr Apfelbach – Bad Mergentheim. Linie 949: 11.20 Uhr Bad Mergentheim – Bowiesen, 11.50 Uhr Bowiesen – Bad Mergentheim. Linie 952: 11.12 Uhr Bad Mergentheim – Simmringen, 11.53 Uhr Simmringen – Bad Mergentheim. Linie 961: 11.08 Uhr Weikersheim – Honsbronn – Weikersheim. Linie 962: 11.20 Uhr Weikersheim – Nassau, 11.41 Uhr Nassau – Weikersheim. Linie 972: 11.28 Uhr Wertheim – Wessental, 12.20 Uhr Wessental – Wertheim. Linie 973: 11.45 Uhr Wertheim – Dertingen. Linie 975: 8.18 Uhr zusätzlicher Halt an der Otfried-Preußler-Schule bei der Fahrt „Wertheim, ZOB“ in Richtung „Wertheim, Krankenhaus“.

Nach den Pfingstferien ist die Einrichtung weiterer Fahrten vorgesehen. Aufgrund der bereits anfallenden Corona bedingten Mehrausgaben für den Verkehrssektor können die zusätzlichen Fahrten nur im Austausch mit Nachmittagsfahrten angeboten werden. Das Landratsamt und die VGMT bitten die Bevölkerung hierfür um Verständnis. Sobald der Schulbetrieb wieder wie üblich stattfindet, wird wieder der reguläre Fahrplan wie vor der Corona-Krise aktiviert. Die Detailfahrpläne können unter www.vgmt.de eingesehen werden. Wer eine Nachmittagsfahrt plant, sollte zuvor die Fahrplanauskunft des VRN nutzen.

Informationen zum Fahrplan und zu den Tarifangeboten des Verkehrsverbundes Rhein-Neckar GmbH (VRN) gibt es rund um die Uhr im Internet unter www.vrn.de, in der kostenlosen myVRN-App und unter www.vgmt.de. Ebenfalls rund um die Uhr erreichbar ist die telefonische Fahrplanauskunft und RufTaxi-Zentrale unter der Servicenummer 0621/1077077. Das VGMT-Team ist während der Geschäftszeiten in der Geschäftsstelle in Lauda oder telefonisch unter der Nummer 09343/62140 erreichbar. vgmt

